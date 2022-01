Malestar entre los taxistas de Cádiz por el recorte de la parada de Diputación

El traslado a la acera de enfrente y la reducción de la parada de taxis que había desde hace años a la espalda del edificio de la Diputación está generando malestar y quejas entre los taxistas. Conductores del sector han denunciado a este periódico que si antes tenían capacidad para doce coches en batería ahora sólo tienen para cinco en línea en la acera de enfrente, pegada a la Plaza de Las Tortugas, ya que sigue habiendo delante una zona para aparcamiento de motos.

Para colmo, se ha eliminado la posibilidad de giro hacia la Plaza de España, de manera que para un servicio en la Alameda deben bajar y dar la vuelta en la Plaza de Sevilla. “El concejal Martín Vila, en vez de ayudarnos, lo que hace es ponernos el pie en el cuello”, afirma uno de los afectados.

“Esto no es lo que se nos comunicó desde el Ayuntamiento”, dice Rafael Reyes, presidente de Radio-Taxi. “La parada de taxis debe ir desde el quiosco de los autobuses hasta el paso de peatones de Corneta Soto Guerrero [hoy Periodista Emilio López], allí no van motos ni bicicletas, de manera que no queda reducida a la mitad; otra cosa es que hubiera quien aparcaba allí”, dice el portavoz del colectivo, que reconoce no haber podido comprobar todavía in situ el traslado por encontrarse convaleciente.

“En cualquier caso, son decisiones que toma este Ayuntamiento sin consultárnoslo, porque nuestro queridísimo concejal es así: hace y deshace a su antojo en la ciudad sin consensuar nada con nadie y sin que nadie le ponga impedimentos. Yo ya le dije que me parecía que era un cambio para peor, pero está obcecado en un modelo de ciudad que sólo tiene él en su cabeza y actúa como un auténtico dictador. En cuanto me incorpore exigiré que se cumpla lo que me comunicaron”.