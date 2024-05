Pellegrino confirma las bajas del Cádiz CF para el partido contra el Getafe

El Cádiz CF se juega la vida en cada partido hasta el final de la temporada 2023-24. Tiene que ganar los cuatro envites que afronta hasta el próximo 25 de mayo y además necesita que le acompañe la suerte y falle alguno de los rivales directos a los que aún puede alcanzar. La permanencia es una misión difícil, pero no imposible.

El conjunto amarillo encara la primera de esas cuatro citas definitivas sin tres de los futbolistas que forman parte de la plantilla después del mercado de invierno. Rominigue Kouamé se rompió el tendón de un aductor en el encuentro ante el Granada disputado en el Nuevo Mirandilla y es baja hasta la próxima temporada. Jorge Meré se dañó el ligamento cruzado de una rodilla en un entrenamiento y tiene por delante un largo periodo de ausencia durante los próximos meses.

Aiham Ousou sufrió un esguince de tobillo en la primera parte del choque contra el Mallorca en casa (no saltó al césped tras el descanso) y se quedó fuera de la convocatoria para el duelo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El entrenador del cuadro gaditano, Mauricio Pellegrino, informó el viernes 10 de mayo, en la previa del partido frente al Getafe, de la baja del internacional sirio para el compromiso encuadrado dentro de la 35ª jornada de Liga.

El técnico explicó que Ousou ha intentado recuperarse esta semana pero no ha sido posible. No está disponible a la espera del próximo encuentro. "No va a llegar. Lo intentó pero sintió cierta inestabilidad y va a ser difícil", expuso sobre el estado del defensa central que le impedirá formar parte de la lista.

El resto del plantel está preparado para afrontar el encuentro ante el conjunto azulón programado para las dos de la tarde del domingo 12 de mayo en el antiguo Carranza.

La incógnita es si Ousou llega a tiempo al duelo andaluz frente al Sevilla que se juega tres días más tarde (el miércoles 15) en el Sánchez Pizjuán (36ª jornada de Liga).