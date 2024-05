Lo que tiene que hacer el Cádiz CF y aún no ha hecho esta temporada para optar a la salvación

El Cádiz CF trata de aferrarse a las pocas posibilidades que tiene de obtener la permanencia en Primera División. Se halla al borde del abismo pero aún está con vida a falta de cuatro jornadas decisivas para el desenlace del campeonato.

El conjunto amarillo comparece en la recta final con una considerable desventaja. Ocupa la 18ª posición (en zona de descenso) con 26 puntos, a seis del Mallorca, que habita en la 17ª con 32, y a ocho del Rayo Vallecano (16º) y Celta de Vigo (15º), ambos con 34. Tiene todas las papeletas para completar con el Almería y el Granada el trío de clubes andaluces que pierden su lugar en Primera.

Con esa distancia que le separa de la salvación, la lógica apunta a la caída del Cádiz CF a Segunda División, aunque aún dispone de un pequeño margen para poder renovar el visado que le permita continuar en la máxima categoría. Difícil, pero no imposible.

A estas alturas de la temporada 2023-24 y con el agua al cuello, al cuadro gaditano no le queda otra salida que realizar un esprint final inmaculado y aun así ni siquiera así tendría garantizada su plaza en la élite del balompié español. No sólo debe hacer sus deberes a la perfección, además tiene que hundirse al menos uno de sus rivales directos.

Lo primero es hacer su propia tarea. El Cádiz CF se enfrenta, por este orden, al Getafe en el estadio Nuevo Mirandilla, al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, a la Unión Deportiva Las Palmas en casa y al Almería en el campo del colista.

¿Por dónde pasa las opciones de salvación? Además del fallo de al menos uno de los tres equipos a los que aún puede dar caza, es requisito indispensable que sume puntos de tres en tres sin descanso. No hay otra manera.

El Cádiz CF no sólo tiene que rebasar a un adversario en la clasificación, también tiene que superarse a sí mismo y hacer cosas que aún no ha logrado a lo largo de esta campaña. Por ejemplo, ganar dos partidos seguidos (en este caso serían cuatro) por primera vez justo cuando más lo necesita.

Otra barrera que está obligado a traspasar tiene que ver con su pobre balance como visitante (es el segundo peor foráneo de la Liga). El equipo amarillo no conoce el triunfo a domicilio y ahora tiene que vencer en Sevilla y Almería si quiere apurar sus posibilidades de mantenerse en Primera. Y para ganar necesita mejorar las cifras goleadoras. Con sólo ocho goles, es la única escuadra que no llega a la decena de tantos fuera de casa, donde no ha visto puerta en diez encuentros.

Y algo más. El Cádiz CF lleva sólo cuatro victorias en lo que va de curso (todas en su terreno) y ahora, en una situación límite, tiene que poner en práctica el verbo ganar en los cuatro capítulos finales. Está abocado a ganar el mismo número de partidos que en las 34 jornadas anteriores.