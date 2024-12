El St. Jude Children's Research Hospital de USA ficha al microbiólogo de Cádiz Salvador Almagro-Moreno

Cádiz/El reconocido microbiólogo gaditano Salvador Almagro-Moreno (Cádiz, 1980) acaba de dar otro paso de gigante en su carrera científica formando parte de un prestigioso hospital de pediatría estadounidense. El científico se unirá en tan solo unas semanas al Departamento de Host-Microbe Interactions [interacción huésped-microbio] del St. Jude Children’s Research Hospital, según contó en primicia a Diario de Cádiz.

Los tratamientos desarrollados en este hospital han incrementado de un 20% a un 80% la supervivencia en cáncer infantil, pero sus especialidades abarcan un amplio espectro de enfermedades catastróficas en el ámbito de la pediatría, incluidas las patologías infecciosas.

“Es un orgullo y un inmenso honor el poder formar parte de un proyecto tan bonito como es el St. Jude”, ha declarado a este medio el científico gaditano, que en 2021 recibió uno de los NSF Career Awards de la National Science Foundation (Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América), unos galardones considerados "los oscars de la ciencia” en Estados Unidos.

“Si además voy a trabajar en un departamento nuevo rodeado de científicos a los que admiro profundamente, pues la alegría se multiplica”, agregó este microbiólogo reconocido también con uno de los premios que concede la Burroughs Wellcome Fund. Fue una de las distinciones del programa Path para investigadores en la patogénesis de las enfermedades infecciosas.

Precisamente en la investigación de enfermedades infecciosas es en lo que va a trabajar Salvador Almagro-Moreno, trasladando allí su laboratorio, The Moreno Lab, hasta estos momentos con sede en Orlando, en la Universidad de Florida Central.

El St. Jude Children’s Research Hospital, localizado en la ciudad de Memphis (Tennessee), es una rareza a nivel mundial por muchos motivos. Su modelo de financiación esta basado en donaciones y lleva allí para recibir tratamientos a niños de todo el mundo. El hospital financia los viajes y la estancia en Memphis, permitiendo a los padres que solo se preocupen de lo que importa: la salud de su hijo.

“El lema del hospital es 'Finding cures. Saving children', que se traduciría como 'Encontrando tratamientos. Salvando a niños'. Es difícil no saber cuál es el propósito de tu trabajo si ves eso en las paredes cuando entras al hospital", confiesa el doctor Almagro-Moreno, enormemente ilusionado con su nuevo destino científico.

“Este cambio va a revolucionar mi programa de investigación y le va a dar a nivel intelectual y emocional una carga de energía insuperable", adelanta a Diario de Cádiz Salvador Almagro-Moreno.

Acceso igualitario por etnia, religión o recursos económicos

"La misión del St. Jude Children's Research Hospital es lograr avances en las curas y medios de prevención de enfermedades catastróficas pediátricas, a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos. De acuerdo con la visión de nuestro fundador, Danny Thomas, a ningún niño se le niega el tratamiento en base de su raza, religión o capacidad de pago de la familia", explican desde la web corporativa de este centro hospitalario.

El St. Jude brinda atención médica integral y promueve el acceso igualitario a la salud para niños con cáncer. Además del tratamiento de los pacientes, se centra en investigaciones de vanguardia para comprender mejor el cáncer pediátrico y otras enfermedades que amenazan la vida y en cómo tratarlas.

En el hospital se tratan cánceres infantiles como tumores cerebrales y de la columna vertebral, leucemia y linfoma y tumores sólidos, entre otras patologías oncológicas. También ofrecen terapias contra trastornos de la sangre como la anemia falciforme, con uno de los programas de tratamiento de esta enfermedad más grandes del país, anemia drepanocítica, hemofilia y trombocitopenia inmunitaria (PTI). Y brindan tratamiento frente a trastornos inmunológicos, enfermedades infecciosas, trastornos neurológicos y síndromes de predisposición genética, entre un amplísimo catálogo de patologías.

"Cada día trabajamos para encontrar curas para que cada niño pueda tener la oportunidad de vivir a pleno y celebrar cada momento de su vida", proclaman desde el hospital.

Danny Thomas, fundador del St. Jude Children's Research Hospital, besado por una paciente. / st. jude children´s research hospital

Un hospital fundado por el famoso actor Danny Thomas

El actor Danny Thomas abrió las puertas de St. Jude en 1962 con el sueño de que “ningún niño debería morir en el amanecer de su vida”. Desde entonces, el hospital ha logrado incrementar la tasa de supervivencia general de un 20% a más de un 80%, "y no descansaremos hasta que ningún niño muera de cáncer", se comprometen.

Danny Thomas protagonizó, entre otras muchas películas, The Jazz Singer, una versión de 1952 de El cantante de jazz de 1927, e interpretó al compositor Gus Kahn junto a Doris Day en el filme de Michael Curtiz de 1951 I'll See You in My Dreams. Fue productor de televisión y triunfó con The Danny Thomas Show, una sitcom titulada Make Room for Daddy .

"Hijo de inmigrantes y con grandes sueños de ser actor, Danny se encontraba con escasos recursos para cuidar de su esposa y su pequeña hija", cuentan desde la página corporativa del hospital. "Entró en una iglesia y rezó a San Judas Tadeo –el santo patrón de las causas perdidas– y le pidió al santo, 'muéstrame el camino en mi vida y te construiré un santuario”.

Católico devoto, Thomas fue recompensado por el Papa Pablo VI con el grado de Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en reconocimiento a sus servicios a la Iglesia y a la comunidad.

El presidente Ronald Reagan le concedió la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos por su trabajo en el St. Jude Hospital.