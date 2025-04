El Ayuntamiento de Cádiz destinará 90.000 euros para rehabilitar la capilla del Nazareno

Cádiz/Dice Jacinto Plaza, hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Santa María, que el convenio de colaboración que la entidad que comanda firmará, parece que inminentemente, con el Ayuntamiento de Cádiz "no es fruto de un día", sino de "muchas reuniones" y "muchas ocasiones" en las que ha trasladado al alcalde de la ciudad la necesidad acuciante de restaurar la casa del regidor perpetuo de Cádiz.

Afortunadamente, esos encuentros motivados por la íntima relación que une al Nazareno con la ciudad -"el Cabildo municipal es quien nombra a la imagen de Jesús del Nazareno regidor perpetuo", recuerda- han fructificado en el anuncio realizado la noche del miércoles por Bruno García de destinar 90.000 euros a rehabilitar la cupúla y una de las bóvedas de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno que en los últimos años han sufrido no pocos achaques.

Así, como explica Plaza, "desde hace algo más de un año" habían detectado "una grieta en la cúpula central de la capilla". "Una grieta que al principio no era muy grande, pero que se ha ido abriendo en este tiempo y que con los temporales hacía que se filtrara el agua con lo que, además, aún se abría más", detalla el hermano mayor que también habla del "mal estado del arco de medio punto de la bóveda situada sobre la mesa del altar", que también necesita de una restauración.

De esta forma, la cantidad conveniada con el Consistorio gaditano servirá para paliar estos desperfectos en este inmueble datado hace cuatro siglos y adosado al convento de Santa María "en un 75%". "El 25% restante lo buscaremos desde la cofradía", se compromete Jacinto Plaza "muy contento" por la petición atendida por parte de Bruno García que, espera, se materialice "tras la Semana Santa".

"Ahora, evidentemente, estamos a lo que estamos, en la Semana Santa, en poder hacer nuestra estación de penitencia y, como nosotros decimos, en que el Nazareno le pueda devolver la visita a todos esos fieles que cada viernes vienen a verlo. Pero esperamos que cuando pase esta semana poder sentarnos y firmar ese convenio", anhela el hermano mayor que informa de que el proyecto de rehabilitación "ya está hecho y presentado" al Consistorio y que ya sólo tocaría formalizar el tema económico, licitar las obras y que comiencen.

A ese respecto, Plaza todavía no puede detallar si las imágenes titulares de la cofradía tendrán que abandonar o no la capilla durante los trabajos. "Es cierto que el arco de medio punto de la bóveda que está dañado está situado como a tres metros de las imagénes, así que, como poco, desplazarlas habrá que desplazarlas, pero todavía no nos hemos sentado a ver eso. Pasito a paso", pone prudencia y paciencia el responsable cofrade.

Además de esta ayuda directa a la cofradía del Nazareno, el primer edil gaditano dejó entrever durante su anuncio que no será la única subvención a la rehabilitación del patrimonio eclesiástico que desde el Ayuntamiento se piensa conceder.

Un inmueble del siglo XVII

La Capilla del Nazareno, que se encuentra adosada a la Iglesia del Convento de Santa María, se construyó entre los años 1616 y 1617, según planos de Alonso de Vandelvira.

Contiene un destacado catálogo de obras de arte entre las que se encuentran nuestras Sagradas Imágenes Titulares, el retablo mayor y los laterales, un valioso zócalo de azulejos holandeses y una bellísima pila de agua bendita.

El aumento de la devoción al Nazareno hizo que la Cofradía se planteara la ejecución de una ampliación de la Capilla, que finalmente se llevaría a cabo entre los años 1688 y 1690. Como resultado, se modificó la estructura tanto interior como exterior del edificio. En lo que respecta al interior, se añadió un nuevo tramo rectangular, sobre el que actualmente se sitúa el altar mayor, mientras que de cara al exterior se dotó a la Capilla de su puerta lateral.