La inteligencia artificial prevé una moderación de la subida de los precios de las viviendas en Cádiz

Cádiz/En Cádiz se alquila ya todo lo que sale al mercado. Las inmobiliarias se encuentran con listas de espera de gaditanos que esperan con ansiedad una ocasión para alquilar o incluso comprar una vivienda a un precio comedido en el que las conversaciones con los bancos y la economía doméstica se hermanen con un resultado lo más óptimo posible para el consumidor.

Pues ahora nos basta con preguntarle a la Inteligencia Artificial y ella, se supone, se encarga de avisarnos o de decirnos cuándo y a cuánto podemos comprar o alquilar una vivienda. Y si el momento en el que se plantea el vaticinio es el más adecuado para llevar a cabo una operación de este calado o si es mejor esperar unos meses para que doña inteligencia artificial nos diga que ahora es el momento. Antes valía con dejarle dicho al portero de una finca que si se enteraba si alguien ponía algo en venta o en alquiler que te avisar. Pero es que ya ni existen o casi ni existen los porteros de fincas.

Ya no es ciencia ficción. Todo el mundo habla de una palabra que antes sólo se utilizaba en primero de Matemáticas: algoritmo. Hay quien aún no ha logrado aprenderse el palabro bien del todo y se escuchan conversaciones en el bus o en la calle en las que se escucha hablar del logaritmo, que poco tiene que ver con todo esto de la inteligenia artificial. Pero es lógico. No nos las demos ahora de inteligentes.

Pero es cierto que la herramienta está ahí y que ahora tocar sacarle el máximo partido posible y comprobar si esa inteligencia es tan inteligente como dicen por ahí.

De hecho, una de las inmobiliarias más conocidas de Estapaña, Fotocasa, ha incoporado a su plantilla una herramienta que se llama DavaVenues que es capaz de prevér el comportamiento del mercado y de los precios tanto del alquiler como el de la compra venta de viviendas en las distintas capitales de España.

Muchos gaditanos van por la calle mirando los balcones en busca de un cartel de Se vende o Se alquila para llevar a cabo sus planes de inversión o de futuro / Julio González

Así prevé, por ejemplo, que las ciudades de Almería (+3,8%) y Huelva (+2,5%) registrarán las mayores subidas de precios de compraventa de viviendas en Andalucía a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre 1 de abril y 30 de junio de 2025). Estas son las principales estimaciones del algoritmo que Fotocasa, gracias a su innovadora herramienta de datos DataVenues, ha desarrollado y que permite adelantarse al comportamiento del mercado, así como prever la evolución de los precios, tanto de compra como de alquiler, a nivel trimestral. Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

Pero busquemos el dato de Cádiz que es el que más puede interesar en nuestro entorno de influencia. Pues parece que este DataVenues dice que otras capitales de provincia andaluzas también registrarán alzas de precios en el segundo trimestre, según el algoritmo de Fotocasa. Se trata de Córdoba (+0,8%), Jaén (+0,4%), Cádiz (+0,3%), y Sevilla (+0,3%). Por el contrario, las ciudades de Málaga (-0,2%) y Granada (-0,9%) experimentarán bajadas de precio en el mercado de la vivienda de compraventa en Andalucía.

Esta moderación de esa subida que parecía imparable de los precios puede dar un respiro a muchos que estén ahora mismo buscando un partido para invertir o para convertirlo en la casa de su vida. De todas formas, está claro que el indicador de un trimestre no es demasiado esclarecedor porque las operaciones, no tanto de alquiler, sino las de compra venta se suelen plantear a plazos de mayor duración por lo que hace falta que alguien nos garantice una estabilidad de los precios para más tiempo que un simple trimestre.

A pesar de ello, “desde Fotocasa hemos querido dar un paso más hacia la transparencia del mercado con el lanzamiento de nuestro Índice Predictivo de Precios que, gracias al uso de inteligencia artificial y al análisis masivo de datos de oferta y demanda, anticipa cómo evolucionarán los precios en las diferentes zonas. El objetivo es doble: por un lado, ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas en un momento clave; y por otro, ofrecer a los profesionales del sector una visión estratégica que les permita como expertos adelantarse a las dinámicas del mercado. En un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de oferta, contar con datos transparentes y previsiones objetivas se vuelve más necesario que nunca para mejorar el acceso a la vivienda”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Asimismo, el Índice Predictivo de Precios de DataVenues también estima que los precios bajarán en otras capitales de provincia al cierre del segundo trimestre de 2025. Entre las ciudades que se prevé que se registren descensos en los precios de la vivienda están Teruel (-9,7%), Lugo (-9,1%), Ciudad Real (-3,6%), Palencia (-3,3%), Bilbao (-2,5%), Badajoz (-1,8%), Salamanca (-1,3%), y Lleida (-1,2%). También experimentarán descensos trimestrales más suaves (por debajo del 1%) otras ciudades como Zaragoza (-0,9%), Granada (-0,9%), Pamplona (-0,6%), Madrid (-0,4%), Las Palmas de Gran Canaria (-0,3%), Málaga (-0,2%), o Ávila (-0,2%). Así, pasan de 12 a 15 las ciudades analizadas que registran precios a la baja en la comparativa entre marzo y junio de 2025, con caídas porcentuales más fuertes en las valoraciones de las capitales que experimentan los mayores retrocesos de precios. Las ciudades sin variaciones de precios pasan de 8 a 3.

“La tendencia indica que el encarecimiento del precio no será tan intenso en los próximos meses. Podemos comprobar que sobre todo se refiere a las regiones donde el precio por metro cuadrado está por debajo de la media nacional y la capacidad de atracción poblacional no es tan elevada como en las ciudades habitualmente más tensionadas”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

A diferencia de la previsión de SmartPrice para el cierre del primer trimestre, en esta ocasión se puede observar cómo se moderan los incrementos de precios en las ciudades con mayores subidas, mientras que el número de capitales con valores de compraventa alcistas se mantiene prácticamente igual (suben de 31 a 33). Tras las ciudades de Valladolid, Soria y Burgos, otras capitales de provincia registrarán notables subidas en los precios de compraventa de viviendas en España a cierre del segundo trimestre. Así, el valor de un inmueble en Oviedo se incrementará un 4,3%, seguida de las ciudades de Almería (+3,8%), Guadalajara (+3,3%), y Valencia (+2,7%). Según el algoritmo, estas capitales completarán el Top 10 de ciudades con mayores alzas de precios a nivel nacional: Albacete (+2,7%), Girona (+2,6%), y A Coruña (+2,6%).

En la zona más temperada de incrementos de precio se encontrarán ciudades como Huelva (+2,5%), Pontevedra (+2,4%), Castellón de la Plana (+2,2%), Murcia (+2,2%), Ourense (+2,1%), Palma (+1,8%), Barcelona (+1,7%), León (+1,4%), Segovia (+1,1%), y Vitoria (+1,0%). A continuación, el algoritmo SmartPrice predice que registrarán variaciones positivas inferiores al 1% capitales de provincia como Zamora (+0,9%), Cuenca (+0,9%), Córdoba (+0,8%), Huesca (+0,7%), Alicante (+0,7%), Logroño (+0,5%), Santa Cruz de Tenerife (+0,5%), Jaén (+0,4%), Santander (+0,3%), Cáceres (+0,3%), Cádiz (+0,3%), Sevilla (+0,3%), y Vigo (+0,1%). En cambio, las ciudades de Tarragona, San Sebastián y Toledo se mantendrán estables en lo relativo a los precios de compraventa de viviendas.