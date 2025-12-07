Estas son las obras de gran envergadura que se van a iniciar a corto plazo en Cádiz

El gobierno de Bruno García, al frente del Ayuntamiento de Cádiz, maneja una veintena de proyectos que están a punto de iniciarse o lo harán en los próximos meses, con un movimiento total que superan los 60 millones de inversión. Aquí se incluyen proyectos ya históricos, de esos que han ido pasando año tras años sin hacerse realidad. Muchos muy necesarios para completar el desarrollo urbanístico de Cádiz y otros con un evidente calado ciudadano.

Por la fecha en la que se pondrán en marcha, a lo largo del nuevo año 2026, y por la complicada y larga ejecución, algunos de ellos seguirán en ejecución cuando se celebren las próximas elecciones municipales, a finales de mayo de 2027.

Por su cuantía, está primero el proyecto del nuevo pabellón Portillo, con una inversión de 19,2 millones de euros, ya garantizada. Un equipamiento deportivo en hibernación desde hace más de una década que se activa por fin.

Pero de mayor relevancia ciudadana está la remodelación de la avenida de Astilleros, con 12 millones de euros, y el nuevo parque en el antiguo cementerio, con 10,4 millones.

En el segundo caso, está próximo a iniciarse el delicado proceso del vaciado del camposanto, retirando los miles de restos que aún descansan bajo tierra. Será una operación que se alargará unos meses, tras lo cual podrá iniciarse la construcción del nuevo parque.

El proyecto municipal apuesta, inicialmente, por una zona verde potente, alejándose de las plazas de cemento, cada vez más rechazadas en el nuevo urbanismo debido al cambio climático.

Y como gran referente de la reforma de la trama urbana: la avenida de Astilleros, cuyo desarrollo junto al futuro aparcamiento subterráneo y el parque de la Cuesta de las Calesas, darán punto y final a casi todo el Plan Plaza de Sevilla.

Este proyecto se ve afectado por la construcción en superficie de un paso ferroviario para que los trenes de mercancías puedan acceder a la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.

La nueva avenida se construirá a lo largo de varias fases por lo que, lógicamente, su desarrollo irá más allá de 2026.

Otro proyecto relacionado con la movilidad urbana es la semipeatonalización de la avenida de Portugal. Curiosamente esta operación, prevista por el anterior gobierno, la descartó el equipo de PP al considerarla que no era prioritaria e incidía en el tráfico en Puerta Tierra. Afortunadamente se ha cambiado de opinión y esta obra se iniciará en unas semanas.

En la lista de próximas obras se incluyen 4 millones para iniciar la necesaria rehabilitación del frente de la Puerta de Tierra. Algo se adelanta ya con los trabajos que se están realizando en el foso del Pelícano. Y antes será necesario concluir un informe de la UCA que fijará el verdadero estado de la histórica muralla.