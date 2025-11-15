El tren volverá a cruzar la avenida de Astilleros de Cádiz en el plazo de unos siete meses

Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, ha adjudicado a la UTE MIV Sur Lote 6 las obras de construcción de la nueva línea férrea que unirá el actual trazado del tren con la conexión de la futura terminal de contenedores. Para ello, esta vía tendrá que cruzar la avenida de Astilleros de Cádiz.

La adjudicación, refrendada por el Ministerio de Hacienda, da un plazo de siete meses a la empresa encargada de la obra. Será a partir de entonces cuando el tren vuelva a atravesar la antigua carretera industrial, como pasaba hasta hace unos años en su tramo más cercano con la plaza de Sevilla.

El nuevo viario conectará con el actual trazado del tren que viene de Sevilla hasta la terminal gaditana. A la altura de la zona donde la Autoridad Portuaria está construyendo un túnel para el acceso de vehículos al muelle de contenedores habrá un desvío con una vía expresamente dedicada al tren de mercancías. Ésta discurrirá por la superficie de la factoría de Navantia-Cádiz hasta alcanzar al nuevo muelle portuario. La empresa naval ha dado una concesión a la Autoridad Portuaria para permitir este paso.

Se calcula que al menos pasé un tren de mercancías al día por este futuro desvío. Lo habitual es que los trenes de mercancías tengan una longitud de hasta 750 metros por lo que el paso por esta decena de metros de vía urbana supondrá al menos 5 minutos, que se incrementarán con todo el proceso de cierre y apertura de la avenida.

Aunque lo normal es que este tipo de trenes circulen por la red ferroviaria en horario nocturno, lo cierto es que supondrá más de un problema en la red viaria de la propia ciudad, ya que cortará la circulación de coches y autobuses por este acceso cada vez más importante al casco antiguo, que le une con el puente de la Constitución de 1812.

Esta circunstancia ha provocado en los últimos meses más de una discusión entre el Ayuntamiento de Cádiz y Adif, pues la administración local considera que se deben adoptar las máximas medidas de seguridad en esta zona, para evitar incidentes. Hay que tener en cuenta que hasta el soterramiento la ciudad soportó la obligación de cruzar la vía del tren en la avenida de Portugal y el Trille.

Lo que queda pendiente de la avenida de Astilleros

En todo caso, el anuncio de la adjudicación de esta obra debería de suponer una reactivación del proyecto de remodelación de la avenida de Astilleros.

El plan municipal, con un coste millonario, supone duplicar la actual arteria, con doble vía por sentido, además de renovar el carril bici, ampliar el acerado con nuevo arbolado y un carril central destinado para el futuro uso del tranvía metropolitano. Esta obra, según la previsión municipal, se ejecutará en varias fases.

Junto a todo ello, la construcción de esta vía para los trenes mercancías, permitirá también urbanizar el tramo del suelo ferroviario entre la gasolinera ubicada junto a la terminal de autobuses y la rotonda del cuartel de bomberos, que se encuentra especialmente degradado.

Adif, además, ultima en estas semanas la construcción de su nuevo aparcamiento en superficie ubicado en esta misma avenida, junto al edificio del vestíbulo.