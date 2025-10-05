Los trenes de mercancías tendrá que atravesar la avenida de Astilleros de Cádiz, lo que preocupa al Ayuntamiento

Zona del espacio ferroviario donde se situará la vía de los mercancias que cruzarán la avenida de Astilleros.

Uno de los proyectos que están incluidos en la reordenación de la avenida de Astilleros de Cádiz es especialmente polémico. Supone volver a poner en funcionamiento el paso del tren en superficie cruzando el viario de la ciudad.

El traslado del muelle de contenedores y la necesidad de acercar al mismo el tren de mercancías, obliga a conectar el actual trazado ferroviario con la zona portuaria. Y para ello hay que cruzar transversalmente la avenida de Astilleros, descartado un túnel bajo la misma por su elevado coste.

Así que el tren de mercancías pasará, al menos una vez al día, por la renovada avenida, cortando para ello el tráfico. La vía, cuando se ejecute esta operación, necesitará las medidas de seguridad necesarias para impedir el paso de peatones y de coches cuando le toque cruzar al tren.

Lo habitual es que los trenes se mercancías tengan una longitud de hasta 750 metros por lo que el paso por esta decena de metros de vía urbana supondrá al menos 5 minutos, que se incrementarán con todo el proceso de cierre y apertura de la avenida.

Este tiempo de clausura, con lo que ello supone de afectación al tráfico en la zona, preocupa al Ayuntamiento, además de la instalación de los sistemas de seguridad. A la vez, reclama el gobierno municipal a Adif que todos estos trayectos se hagan siempre durante la madrugada, para reducir al máximo su incidencia.

De la rapidez con la que se aclare esta actuación dependerá también el desarrollo de la reforma integral de la avenida de Astilleros.

La actuación que le corresponde ejecutar a la APBC se desarrolla entre la valla de cerramiento, que da a la avenida de Astilleros, y la nueva terminal de contenedores. La ejecución de esta primera fase cuenta con un ramal principal de 1,78 km y uno de maniobra de 615 metros, y será financiada con 6,73 millones de euros por el fondo del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia de los Fondos Next Generation.

Esta importante operación la complementará Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, que asumirá el cruce de la avenida de Astilleros, que consiste en un tramo de 111 metros de vía entre un desvío anterior a la estación de Cádiz y la valla de cerramiento del puerto.

En una segunda fase a ejecutar en 2026, los dos ramales, se prolongarán hasta alcanzar 2,06 y 0,89 km respectivamente, lo que proporcionará a la terminal la capacidad de atender convoyes ferroviarios de hasta 750 metros de longitud, que es el parámetro objetivo de la red ferroviaria europea. Esta segunda fase está cofinanciada en un 30% por la Unión Europea.