La obra del túnel de la terminal de contenedores del puerto de Cádiz vuelve a necesitar más dinero

Cádiz/Se ha convertido sin duda en el principal escollo de la obra de la futura terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Pero no se entiende esta nueva terminal sin ese túnel, lo mismo que no se entendería sin una conexión ferroviaria que le diera la lógica intermodalidad con la que debe contar un macroproyecto como éste del que depende, en buena manera, el futuro y el desarrollo del puerto de Cádiz.

Es evidente que inicialmente, hace 11 años se hizo un presupuesto para un túnel de tales y tales características, con esta longitud, con este ancho y que sirviera para que los camiones pudieran atravesarlo para hacer llegar o salir las mercancías que lleguen o tengan que salir en los portacontenedores. Pero al poco tiempo se convirtió en un proyecto que ha ido requiriendo una mayor inversión que ha ido creciendo de manera descomunal desde que se planteó en aquel 2014.

Y es, sin duda alguna, la infraestructura que tiene ahora mismo parado el proyecto. Concasa o Boluda no se mudará hasta que el túnel no esté listo, ya que sobre el túnel va el tren y Boluda tiene claro que no moverá ni un contenedor hasta la nueva terminal hasta que no cuente con tren y con túnel. Mientras tanto mira de lejos, desde la terminal Reina Sofía, esa terminal que algún día sabe que podrá usar para dar el salto definitivo a un mundo que ahora es del todo inalcanzable a la vista de la infraestructura con la que cuenta ahora, con el calado y con las grúas que aún sobreviven a la espera de que las jubilen y las vendan como chatarra.

Pero es que se habla de millones, no de miles ni de cientos de euros. El precio del túnel se ha convertido en un saco sin fondo en el que algún día se espera que más pronto que tarde pueda cotarse la cinta y declarar el túnel como inaugurado y abierto al tráfico.

Está claro que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz lo que quiere es amarrar bien amarrada esta infraestructura para que nunca más, o, al menos, durante muchos años, no vuelva a dar ningún tipo de problema, que bastantes ha dado, que no sean fácilmente solventable.

Es por eso, que este mismo miércoles, la APBC anunciaba que ha sacado a licitación el tratamiento de jet grouting en el trasdós de las pantallas y micropilotes del túnel de acceso a la Nueva Terminal de Contenedores (NTC).

El objetivo de esta inversión de 5,5 millones de euros (IVA excluído) es garantizar la durabilidad de dichas pantallas, "solventando patologías por defectos de contrucción no visibles" y su desarrollo, que cuenta con una plazo de 5 meses, se compatibilizará, según la nota de la APBC, con la ejecución del proyecto de acceso a la terminal en su fase 2, que contempla las obras necesarias para finalizar dicha infraestructura y coincidiendo la finalización de ambas en el tiempo.

Con este proyecto, se completan las actuaciones previstas para obtener un acceso viario soterrado con las garantías de funcionalidad y durabilidad requeridas. Para ello, contempla como indica su nombre la realización de un tratamiento de jet grouting en el trasdós de las pantallas con dos funciones diferenciadas: una, asegurar las juntas de las pantallas cuyo estado pueden acabar generando con el tiempo vías de agua y otra, realizar una protección de la armadura con falta de recubrimiento en los primeros metros del trasdós donde se empotran las barras de armado de conexión con el dintel.

Todo ello se complementa con la ejecución de micropilotes de anclaje en las pantallas en voladizo de la rampa de la NTC.

Y puestos ahora a hacer recuento, ya en mayo de 2024 la propia Autoridad Portuaria confirmabaa este periódico que en los diez años que van desde que se licitara la obra del túnel de acceso a la nueva terminal de contenedores, en noviembre de 2010, hasta ese 2024, el precio de la construcción de este acceso subterráneo había aumentado un 87,09%. Es decir que si hace 14 años la construcción del túnel le iba a costar a la APBC 21,7 millones de euros, en ese mayo del 24, con la licitación de la finalización de los trabajos de este acceso bajo tierra el precio de la obra ascendía ya a 40,62 millones de euros.

Pues ahora, con esta última revisión habrá que sumar otros 5,5 millones con lo que ya va camino de los 50 millones de euros el coste de este túnel que se convertirá en la artería principal de esta nueva terminal de contenedores que será al primera ficha de dominó que deberá caer para que Boluda se traslade, deje el suelo libre del Reina Sofía y puerto y Ayuntamiento puedan dar ya, por fin, rienda suelta a su proyecto de integración puerto-ciudad y que proyectos que ya miran con ansiedad esa mudanza puedan convertirse en realidad.