Los sindicatos AO y CGT acusan a la Dirección del hospital de mentir

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar acusan a la Dirección del centro de mentir sobre los efectos de la dispersión de los pacientes del control de Cirugía Oral y Maxilofacial y Cirugía Plástica debido a que este espacio está siendo ocupado actualmente por los pacientes de Oncología y Patología Mamaria a causa de unas obras que se están realizando.

Hacen referencia a un comunicado emitido esta semana por la Dirección Gerencia del hospital gaditano que aseguraba que el traslado de los pacientes se desarrolló “con total normalidad, sin que haya supuesto en ningún momento una merma en la atención de los mismos, ya sea desde el punto de vista médico ni por enfermería, ya que los profesionales están perfectamente preparados para atender cualquier necesidad o demanda de la especialidad que se trate”. E insistía en que la actividad que se desarrolla en materia de cirugía maxilofacial y plástica durante la reforma del control de Oncología y Patología Mamaria “no se ha visto mermada ni perjudicada en ningún aspecto”.

Ante estas declaraciones, los sindicatos son tajantes: “La dirección miente de la forma más descarada y vergonzosa”. Y aportan como prueba un escrito con fecha 23 de octubre de 2018 que el jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial envió a la Dirección Médica del Hospital Puerta del Mar. En este escrito, el facultativo ruega “abrir la planta para enfermos de Maxilofacial. Control D, de la cuarta planta. De 477 a 487” y expone los motivos: “Por seguridad de los pacientes (especialización de la enfermería); demora en las altas, al estar todos los pacientes en plantas distintas; dificultad en la asignación de camas; descontento de los profesionales”.

Así, AO y CGT señalan que “queda patente que la Dirección no sólo miente en su contestación sobre los efectos del cierre de la Unidad de Maxilofacial, sino que, además, ha hecho caso omiso (por decirlo de una forma suave) de la comunicación expresa que le trasladó el jefe de la Unidad el 23 de octubre señalando los riesgos y problemas que dicho cierre conllevaba”.

Estos sindicatos creen que “sería deseable, aunque sólo fuera por una simple cuestión de higiene pública, que nuestros gestores y responsables políticos alguna vez, al menos, tuvieran la valentía de decir la verdad, de reconocer los efectos negativos de su gestión, aduciendo, en todo caso, las razones de mayor peso que, a su juicio, hicieran aquellos inevitables. Pero mucho nos tememos que, para contemplar algo así, sería preciso primero que nuestros gestores dispusieran de unos niveles de coherencia y ética de los que, al parecer, tampoco andan muy sobrados. Por eso, lo más probable es que el jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial no pase nunca del puesto que actualmente ocupa (y que compagina con su actividad médica), mientras que ellos, nuestros directivos, seguirán seguramente ascendiendo peldaño a peldaño hasta alcanzar las más altas cotas de la incompetencia gestora”.

Los sindicatos consideran "vergonzosa" la explicación dada por la Dirección para justificar el retraso de las obras

Asimismo, consideran “vergonzosa” la explicación dada por la Dirección del hospital para justificar el retraso de la obra del control de Oncología del mes de junio (cuando se cerró el control) al de octubre: “Por un retraso de los trámites legales establecidos para el proceso de adjudicación, circunstancia ajena al hospital”, según rezaba el comunicado.

En este sentido, AO y CGT afirman desconocer si esa es o no la verdadera razón del aplazamiento de las obras, “pero lo que sí tenemos totalmente claro es que si una obra no está adjudicada ni contratada, la Unidad a la que afecte no tiene por qué cerrarse en lo más mínimo”. Por lo que consideran absurda la manera de proceder y “una muestra inconmensurable de incompetencia”.

“¿De verdad nadie va a dimitir o a ser cesado por tal cúmulo de atrocidades?”, concluyen los sindicatos.