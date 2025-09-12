Los sanitarios de Cádiz se unen frente a las agresiones

El centro de salud del Olivillo ha sido hoy escenario de una concentración en protesta por la última agresión registrada esta misma semana en las dependencias de este centro de atención primaria. Los sanitarios gaditanos se unen así para hacer frente a estas desgraciadas agresiones, ya sean físicas o verbales, condenarlas desde una "absoluta repulsa" y reclamar a la ciudadanía "respeto" para aquellos profesionales que en sus distintas funciones velan por la salud de la población.

Fue en esta ocasión el propio distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda quien informó públicamente de esta agresión, que ha acabado con una mujer condenada por los hechos, y quien además convocó esta concentración a las puertas del centro ubicado en el barrio del Balón, en la que han participado cerca de medio centenar de trabajadores del sistema sanitario público que portaban carteles y pegatinas contra las agresiones. De hecho, varios responsables de este distrito han apoyado a los profesionales con su presencia en la concentración de esta mañana. También lo ha hecho la nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz, Felicidad Rodríguez, que ya ayer mostró públicamente su rechazo a este tipo de actitudes en el ámbito sanitario.

Ha sido una médico de familia residente de cuarto año, Ana Ortuño, la encargada de poner voz al colectivo de sanitarios con la lectura de un breve manifiesto que se encabeza como 'Declaración institucional contra las agresiones'. El texto leído por la profesional del centro de salud del Olivillo, que en 2025 está celebrando sus 35 años de existencia, recuerda que la agresión se produjo mientras el facultativo estaba realizando su trabajo.

"Con esta concentración y uniéndonos, queremos manifestar nuestra condena más enérgica, nuestra absoluta repulsa y rechazo a todo tipo de actitudes violentas en la sanidad pública. Todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria en un ambiente seguro y tranquilo, sin violencia", reza el comunicado del colectivo.

Y continúa: "Agresiones físicas o verbales, insultos o abusos deben ser erradicados de los centros sanitarios. Debemos concienciar sobre el daño que provocan y evitar un clima de desconfianza".

Esta nueva agresión, que viene a sumarse a otros hechos similares que más frecuencia de lo deseado se producen en las instalaciones sanitarias de Cádiz y su provincia, hace también que los sanitarios realicen un llamamiento a la propia ciudadanía, pues de ella, de una indeseable minoría, surgen estos comportamientos que llaman a eliminar desde algo tan sencillo como el respeto: "La ciudadanía debe hacer un uso adecuado de los centros sanitarios. Poniendo en valor sus derechos y respetando sus deberes, manteniendo un ambiente de cordialidad, confianza y respeto mutuo. Entre todas y todos debemos fomentar el respeto a las personas que velan por nuestra salud. Este respeto debe ser un valor fundamental de nuestra sociedad, una sociedad avanzada, solidaria y libre".

El colectivo sanitario finaliza este manifiesto con un llamamiento a "promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público", al tiempo que recuerdan el esfuerzo realizado durante décadas para construir este sistema sanitario público que, dicen, es "un bien común" de la sociedad.

Como sucede cada vez que tiene lugar una agresión física o verbal en un centro sanitario, los colectivos que representan a estos trabajadores, los sindicatos, reclaman también de la administración pública más herramientas y medidas para prevenir y, en su caso, hacer frente a estas situaciones. Entre las medidas se encuentra la insistente petición de dotar de personal de seguridad a los distintos centros sanitarios.