Agresión física a un médico en el Centro de Salud del Olivillo de Cádiz

Los hechos se produjeron ayer, fueron denunciados y hoy está previsto que se celebre el juicio contra la presunta agresora

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones

28 médicos fueron agredidos el año pasado en la provincia de Cádiz

Centro de salud del Olivillo, en Cádiz
Centro de salud del Olivillo, en Cádiz

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que una usuaria haya agredido físicamente a un facultativo residente en el Centro de Salud del Olivillo de la capital gaditana. Los hechos se produjeron ayer, fueron denunciados, y hoy está previsto que se celebre el juicio contra la presunta agresora.

Los hechos acaecieron cuando una usuaria intentó irrumpir en una sala de Enfermería exigiendo una cura no indicada; el facultativo intentó dialogar en la sala de espera con esta persona, quien, finalmente, lo agredió físicamente.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Gerencia del Distrito han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional; una vez más, quieren recordar que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

El Distrito ha convocado para el próximo viernes 12, a las 13.00 horas, en la puerta del Olivillo una concentración de repulsa por la agresión sufrida por este sanitario y en apoyo de todos aquellos profesionales que sufren la violencia en sus centros.

La Consejería cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.

También te puede interesar

Lo último

stats