Agresión física a un médico en el Centro de Salud del Olivillo de Cádiz

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que una usuaria haya agredido físicamente a un facultativo residente en el Centro de Salud del Olivillo de la capital gaditana. Los hechos se produjeron ayer, fueron denunciados, y hoy está previsto que se celebre el juicio contra la presunta agresora.

Los hechos acaecieron cuando una usuaria intentó irrumpir en una sala de Enfermería exigiendo una cura no indicada; el facultativo intentó dialogar en la sala de espera con esta persona, quien, finalmente, lo agredió físicamente.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Gerencia del Distrito han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional; una vez más, quieren recordar que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.

El Distrito ha convocado para el próximo viernes 12, a las 13.00 horas, en la puerta del Olivillo una concentración de repulsa por la agresión sufrida por este sanitario y en apoyo de todos aquellos profesionales que sufren la violencia en sus centros.

La Consejería cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.