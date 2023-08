El millón desaprovechado, por ahora, en la reforma de la plaza de España de Cádiz

Uno de los objetivos que tuvo la reforma integral de la plaza de España de Cádiz, una de las pocas obras de cierta magnitud ejecutadas por el anterior gobierno municipal, era liberarla del muro que la separaba del resto de la ciudad por culpa de decenas de coches estacionados en todo su perímetro, además del paso continuado de los vehículos rumbo a la sede de la Diputación o camino de la Alameda.

El proyecto, con una inversión superior al millón de euros aportados por el Ayuntamiento y por fondos europeos gestionados por la Junta, completaba su apuesta de modernidad con el objetivo de darle un intenso uso ciudadano a este renovado espacio.

Por ello, además de ampliarse las zonas ajardinadas y crearse un área de juegos infantiles, se reservaron plataformas abiertas en las que poder celebrar todo tipo de eventos.

A la vez, la eliminación de las vallas debía animar al ciudadano al uso responsable del césped, utilizándolo para descansar o leer.

Transcurridos ocho meses desde el final de las obras, el recinto, ya sin el ataque del tráfico rodado, con el ambiente limpio y silencioso y con un notable aumento del arbolado, no acaba de meterse de lleno en la vida de la ciudad, como se pretendía.

La plaza sigue estando en extremo del casco antiguo. Aunque ya no hay que sortear a los vehículos, se mantiene en la mentalidad de una buena parte de la población que es un recinto casi perdido, al que hay que ir expresamente.

En estos días de gran afluencia turística, especialmente con la llegada de cruceros con miles de visitantes, se ve pasear a éstos por la zona casi en un estado de despiste, solo atraído por el espectacular monumento dedicado a las Cortes de Cádiz. Pero nada más. En cuanto al gaditano, o al que pasa aquí días del verano, no pasa de un descanso sentados en sus bancos. Pero nada más.

La plaza no puede quedar así. Sería una forma de desperdiciar el millón largo que costó reformarla. Por no funcionar no funciona aún la fuente seca que se iba a instalar, como una potente atracción, en la esquina con el edificio de la Diputación. En su día se anunció que estaría instalada a finales del año pasado.

Con todo, es más que evidente que la plaza de España necesita con urgencia un plan de uso que sea continuado a lo largo de los doce meses del año, aprovechando cada momento del calendario: las fiestas de Navidad, la celebración callejera del Carnaval, el verano con los turistas y los niños y jóvenes de vacaciones, los fines de semana como atracción para actividades de ocio, cultura e incluso de compra venta. O cuando se produzca un acontecimiento puntual en la ciudad, como fue el reciente Congreso Internacional de la Lengua Española o como en septiembre será la Gran Regata de veleros.

Ya, salvo milagro de última hora, se ha perdido la oportunidad de aprovechar el recinto para actividades veraniegas, por aquello de que la playa no debe ser la única atracción de la ciudad. Aunque estemos en pleno proceso de llegada de un nuevo equipo de gobierno, siempre se tiene la capacidad para gestionar eventos de última hora... siempre que se quiera y se tenga claro lo que se quiere.

Junto a ello, y mientras que no se elabora un plan de uso, convendría terminar de una vez por todas el arreglo de la zona ajardinada. Choca ver parte del césped seco o simplemente inexistente, especialmente en la cara más cercana a la Casa de las Cinco Torres. Así no se anima al uso ciudadano de estos jardines. Igualmente, han quedado farolas sin pintar en el interior de la plaza, mientras que siguen sin funcionar las fuentes laterales.