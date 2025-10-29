Reapertura en Cádiz de Seven Street Food: regalará 200 hamburguesas el próximo viernes

La firma Seven Street Food ha roto con el grupo Burlesque y va a emprender en Cádiz una nueva aventura, después de pasar por dos locales distintos en un año. El tercer enclave de este negocio será la confluencia de las calles San José y Enrique de las Marinas con la plaza de Mina, en lo que anteriormente fue la hamburguesería My Own, que sucedió al restaurante Arrebol, en un local que en tiempos acogió a la recordada mantequería Barreda.

El propietario de Seven Street Food, Carlos Maira, anuncia que la nueva apertura, este viernes 31 de octubre, será a lo grande, regalando, a partir de las 19.00 horas, 200 hamburguesas a los dos primeros centenares de personas que se den cita en el local. Serán 200 hamburguesas La Glotona, que se acompaña de pulled pork, mermelada de bacon, cheddar, Monterey Jack, salsa secreta Pia, fritos, carne de 180 gramos y pan brioche. Esta creación fue la estrella de la oferta gastronómica de este establecimiento en la Champions Burger celebrada en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado mes de junio.

"Vuelvo en solitario tras separarme del grupo Burlesque", cuenta Maira siete meses después de unirse a este grupo hostelero en el número 1 de la calle Rosario, en la misma orilla de la plaza de San Francisco.

El regreso se hará "volviendo al proveedor de carne que teníamos al principio", dice en referencia al primer local que abrió, en octubre de 2024, en la esquina de Benjumeda y Sagasta, espacio que dejó libre un tradicional negocio como el bar La perdiz, que funcionó allí desde 1968.

Este nuevo proyecto presentará novedades "como los menús veganos o unas croquetas premium", que se unirán a la carta de las siete (de ahí lo de Seven) hamburguesas como siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Entre ellas, la 'Lujuria’ lleva un pan rojo bañado en salsa bourbon con oro en polvo, mermelada de bacon, pulled pork y queso ahumado.

"Nos mudamos para mejorar, con más ilusión y con más ganas de crecer", destaca Maira, apuntando además que Seven Street Food "pertenece al Club de Empresas del Cádiz Club de Fútbol".