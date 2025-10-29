Dumpling House, del grupo propietario de Sushipanda, abrirá en la calle San Francisco de Cádiz

La calle San Francisco de Cádiz contará en unas semanas con un nuevo local de hostelería. Dumpling House es la apuesta de Dragon Asia Food Cádiz, S.L., grupo propietario de los restaurantes Sushipanda para instalar este nuevo concepto basado en la gastronomía asiática. Se trata de un local ubicado en los bajos del antiguo Juzgado de Menores de esta calle, en un espacio que ya lleva varios meses de obras.

Dumpling House servirá solo comida para llevar, por lo que no contará con mesas para degustar sus especialidades dentro ni terraza. Los dumplings son una especialidad de la comida china que se asemejan a las empanadillas y tienen diferentes rellenos, ya sea cerdo, ternera, pollo o verduras. Se pueden elaborar de diversas maneras como al vapor, fritos o al horno.

Además de este producto, el establecimiento contará con otros platos típicos de la cultura asiática como wakame, edamame o kimchi.

Sushipanda cuenta en la actualidad con dos restaurantes en la capital gaditana, uno ubicado en la plaza Topete y otro en la avenida Cayetano del Toro.