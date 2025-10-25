Kinglab, un refugio para la creatividad en Cádiz

"Un refugio creativo”. Así se presenta en sus redes sociales Kinglab, un local que abrió hace solo unos días en la calle Montañés de Cádiz. El mítico Mónaco ha cambiado completamente de estética gracias a Sandra García y Guillermo Becerra, artífices de este lugar que une varias ideas.

“Kinglab es un espacio creativo en el que se van a desarrollar conceptos multidisciplinares. Tenemos zona de bar y cafetería e impartiremos talleres y workshops”, relata Sandra.

Así, la planta baja se dedica a la gastronomía con una gran mesa para compartir y para impartir algunas de esas formaciones prácticas y en la planta superior se encuentra el taller de King Vintage Reworked, la marca que Sandra desarrolla desde su anterior negocio, la tienda de ropa de segunda mano, King Vintage.

De este negocio quedará una zona de exposición de ropa de la citada marca y la posibilidad de realizar mercadillos mensuales con prendas vintages “muy seleccionadas”, indica Guillermo.

La planta baja acoge la cafetería. / Julio González

Otro de los objetivos de este nuevo espacio es acoger exposiciones de diversas disciplinas como pintura, fotografía, ilustración... “Nuestra intención es que el local coja solera y vaya evolucionando conforme vayamos evolucionando nosotros. En Cádiz hay mucho talento, pero la gente se va. Entonces lo guay es que la gente se quede y hagamos cosas juntos. Habrá diferentes tipos de experiencias: de textil, cerámica, botánica... De artistas multidisciplinares que nos van contactando. Nosotros estamos abiertos a lo que nos quieran proponer”, explica Sandra.

El local se ha reformado para intentar recoger la esencia de todas esas ideas. “A mí me gustan mucho los conceptos mezclados”, señala Sandra. “Una librería con una cafetería, con mesas para que la gente se siente junta, algo muy europeo pero aquí no se lleva mucho. Y, bueno, el local nos llegó de la nada. Lo vimos en una página web y pensamos que podría irnos bien, aunque le hemos cambiado la imagen totalmente. Queríamos algo moderno y minimalista, más diáfano", prosigue Sandra, quien apunta como dato curioso que su padre tuvo su primer trabajo en el antiguo Mónaco con 13 años como freganchín, “por lo que se cierra el círculo”.

Bolsas de tela colgadas con el lema 'La creatividad es contagiosa, compártela'. / Julio González

Otra de las cosas que improvisaron los propietarios de Kinglab fue la idea de montar un bar-cafetería, ya que al principio solo estaban abiertos a la posibilidad de ofrecer degustaciones gastronómicas. “Sin licencia de comida solo podíamos realizar eventos a puerta cerrada y eso nos daba un poco de miedo. Así que decidimos añadir la parte del bar”.

Para la cafetería han contado con el asesoramiento de la empresa gaditana Candié Project, “con Mario y María, dos pedazos de cocineros y artistas que nos han apoyado muchísimo en esta apertura y están creando una carta brutal con sabores y productos muy locales y de cercanía”, subraya Sandra.

Tienen desayunos todos los días hasta las 12:00 horas y brunchs de jueves a domingos de 10:00 a 14:00 horas, mientras que por la tarde abrirán sobre las 19:30 o 20:00 horas. “Las cenas están gustando mucho. Tenemos tapeo, tablas, embutidos, encurtidos, quesos, y sándwiches y panes con unas combinaciones un poco más exóticas. La oferta de la noche es espectacular. Hay que probarla porque todo lo que nos han hecho desde Candié Project está de muerte”, destaca Guillermo. Para rematar la cena cuentan con tartas exclusivas de Ansia Cheesecake.