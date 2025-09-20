La Facultad de Económicas reabre su cafetería y suma una terraza con vistas a La Caleta

Era una de las cafeterías más populares entre la comunidad universitaria. Por no decir la preferida por estudiantes, profesores e incluso vecinos del barrio y gaditanos que entraban a comer atraídos por sus precios y su calidad. Ahora ha vuelto a abrir, tres años después, y lo hace con sorpresa incluida. Desde el pasado 1 de septiembre la cafetería de la Facultad de Económicas y Empresariales, la del antiguo hospital de Mora, cuenta con una terraza que ofrece unas impresionantes vistas a la playa de La Caleta.

Alejandro Montes de Oca y su mujer, Marisa Ocaña, gerentes de este negocio, han apostado por recuperar este espacio al aire libre, que siempre ha formado parte de la licencia de la cafetería pero que los anteriores propietarios decidieron no poner en marcha. Cuenta Marisa que ellos tenían claro que tenían que aprovechar esta zona "porque tiene una vista espectacular y el sitio es increíble. Además, si te fijas, en esta zona hay muy pocos bares y ninguno tiene la panorámica que tenemos nosotros desde arriba, que llama bastante la atención".

Esta emprendora gaditana y su marido consideran que si no la hubieran abierto habría sido "un desperdicio. Atrae a los clientes y, aparte de eso, con el buen tiempo que tenemos aquí durante casi todo el año, hay que darle uso. Incluso ya ha venido gente preguntándonos si pueden celebrar eventos aquí".

Una pareja desayuna con el castillo de San Sebastián al fondo. / Jesús Marín

La terraza dispone de ocho mesas y funciona con autoservicio. "De momento hemos empezado con ocho mesitas porque no sabíamos cómo iba a funcionar". Tanto la cafetería como la terraza estarán abiertas de ocho de la mañana a siete de la tarde de lunes a viernes, según el calendario universitario.

Ofrecerán desayunos, almuerzos y meriendas, aunque el local está pendiente de una reforma en la cocina y por ahora solo tienen bocadillos, tapas frías y algunas calientes, que mantendrán una vez se ponga en funcionamiento la cocina y se preparen los menús del día. "Sí, queremos seguir con las tapas porque Alejandro es cocinero, se le da bastante bien y todo es casero. La ensaladilla de chicharrones, por ejemplo, es algo que se ha inventado él y está funcionando muy bien", subraya Marisa.

De momento son cuatro los empleados que trabajan en la cafetería, a la espera de aumentar la plantilla una vez que se habilite la cocina. "Además, cuando empiece el curso universitario aquí habrá unos 1.500 estudiantes, más la gente que pueda venir de la calle... Iremos viendo cuanto personal nos hará falta", finaliza Marisa.