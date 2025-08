El restaurante La Atrevida de Cádiz celebra una década frente al mar

En un enclave privilegiado, frente al mar, se encuentra La Atrevida, un restaurante que el pasado 16 de julio cumplió su décimo aniversario.

En esta década, Juan Ponce de León ha intentando cumplir un lema que repite hasta la saciedad: producto, producto y producto. Porque la carta de este local se basa en eso, en una materia prima de calidad y de proximidad, jugando con algunas combinaciones pero siempre respetando la cocina tradicional.

La Atrevida fue el primer restaurante de este hostelero gaditano, quien tenía una gran experiencia en el sector aunque en otro tipo de negocios. “Yo siempre me había dedicado al mundo de bares de copas, discotecas y cafeterías. Estuve 10 años de encargado en el pub Poko Loco, en Muñoz Arenillas; luego pasé 12 años en El Yunque, en la misma calle y que también funcionaba muy bien. Tuve la discoteca Vanitas durante cinco años; llevé junto a un socio a lo largo de 16 años La Mirilla, hasta que emprendí mi aventura en solitario en La Atrevida, y también soy el gerente de la cafetería Oliver, en el Centro Comercial El Corte Inglés Bahía de Cádiz, desde hace 14 años”, explica Juan.

Juan Ponce de León, propietario de La Atrevida, con dos empleadas. / Jesús Marín

Un amplio bagaje que le ha permitido conocer el sector desde dentro y que le impulsó a adentrarse en el mundo de la gastronomía. Mal no le ha ido a este empresario si tenemos en cuenta el balance que hace de esta última década. “Ha ido todo muy bien, todo ha sido muy bonito y positivo”, señala el empresario.

Define La Atrevida, un local situado en la avenida Amílcar Barca, 45, frente a la playa Victoria, precisamente como eso, como “un restaurante de playa, con cierto toque informal, pero con un buen servicio. Nuestra carta es de Cádiz, de mercado, de producto. Con platos tradicionales y algunos más elaborados, pero siempre dándole mucho protagonismo a la materia prima, que para nosotros lo es todo”.

Entre las especialidades de la casa está el pescado fresco, con el atún en temporada, las carnes y los arroces. “Nuestros arroces son fundamentales: desde el de codillo con alcachofas, el señorito, el arroz negro con tataki de pulpo, el de bogavante... Todos están buenísimos. También nos piden mucho nuestras carnes, solomillos y chuletas de vaca vieja con maduración, normalmente gallegas o del norte de Portugal”, apunta Juan.

Interior del establecimiento, con decoración marinera. / Jesús Marín

En su carta también se puede encontrar un plato como el “atún semiencebollado con patatas, con un toquecito de amontillado del bueno de Jerez y dos huevos fritos en lo alto, que no os podéis imaginar como se pone la gente cuando lo prueba”, subraya el empresario.

Con una clientela mayoritariamente gaditana, pero también con muchos visitantes y turistas, La Atrevida tiene un horario ininterrumpido de cocina desde la una del mediodía hasta las once de la noche, para adaptarse a todos los comensales. El local cuenta con unas 30 mesas y una plantilla formada en verano por entre 16 y 18 empleados. “Trabajamos con reserva, pero siempre dejamos algunas mesas libres. Me gusta ofrecer ese margen para quien quiera comer y no haya reservado”, afirma Juan.

Con el ruido del mar de fondo, este emprendedor gaditano tiene claro que “estar en primera línea de playa, en la terraza y viendo el batir de las olas... eso no está pagado. No somos conscientes de los que tenemos”.