¿Quiénes son La Petróleo y La Salvaora?

No hay nadie en Cádiz que no conozca los nombres de La Petróleo y La Salvaora y no hay nadie que haya tratado a estas dos mujeres, a estas dos artistas y a estos dos símbolos de la comunidad transexual andaluza que dude de los motivos que les han hecho merecedoras de una calle con su nombre en el barrio de la Viña.

Amigas y pareja artística, La Petróleo (Cádiz, 1944), nacida José Eduardo Gómez, y La Salvaora (Cádiz, 1951), bautizada como Salvador Rodríguez, se conocieron en los años 60, todavía la segunda en la adolescencia que la primera acababa de abandonar, en un bar del barrio de Santa María, el Bar Constancia, quizás uno de los refugios del ambiente en una época complicada para los derechos sociales, laborales y de cualquier tipo, una época difícil en España para los derechos humanos.

En el libro La doble transición, del periodista sevillano Raúl Solís, ambas cuentan con detalle este encuentro en aquel bar de la disidencia sexual gaditana, cómo tuvieron sus primeros amoríos con soldados "muy machos" en busca de placeres lejanos a la moral de la época y cómo firmaron entre ellas "una hermandad de por vida".

Amigas primero, compañeras de tablao y dúo musical, después, pronto se hicieron un nombre entre el ambiente artístico del momento y ya en las postrimerías de los años 70, cuando comenzaron a llegar aires de libertad, pudieron labrarse su carrera artística. Con todo, Salvaora, también tuvo su profesión de peluquera como sustento pues tanto ella como La Petróleo provenían de familias bastante humildes. Familias que compartían tres características: la modestia económica, una madre soltera a la cabeza y la aceptación de la identidad de sus hijas.

Aceptadas en el seno de su familia. Y también en el barrio de la Viña donde todavía hoy vive La Petróleo, Tete para sus más cercanos, en su calle Cristo de la Misericordia, y donde siempre fueron tratadas como lo que son, como mujeres, como lo eran también sus amigas de entonces, de aquellos años 60-70 en Cádiz: La Pimienta, La Lavadora, La Topollillo, Manoli o Rafalín, que nunca se vistió de mujer. La Salvaora, sin embargo, lo haría bien pronto, a los 13 años, según ha contado ella misma en varias ocasiones. En casa de Rafalín, por cierto, en el patio de vecinos de la calle Ángel número 18 fue coronada La Petróleo como Reina del Carnaval con toda su camarilla, su amiga La Salvaora, por supuesto entre ellas, como perfectas Damas de Honor.

Desde entonces se sucedieron las actuaciones en diferentes puntos de la provincia y ya en la Transición, cuando empezaron con el proceso hormonal para ir transformando sus cuerpos, comenzaron a hacerse un nombre que les llegó toda vez que formaron el grupo Las Folklóricas Gaditanas, creado por el empresario gaditano Manuel Portela, toda una revolución en su época, como apunta Raúl Solís en su libro, puesto que la formación estaba compuesta en exclusiva por mujeres transexuales y dos guitarristas gitanos.

Actúan por diferentes puntos de España y sus nombres comienzan a ser conocidos pues La Salvaora y La Petróleo daban el plus de no hacer playbacks y cantar con sus propias gargantas, un hecho que siempre han reivindicado con mucho orgullo las artistas. A partir de ahí, la independencia como dúo y el trabajo con numerosos artistas en nuestro país, en señeros tablaos como Torre Bermejas y Los Canasteros, y fuera de él. "Nosotras también hemos trabajado como burras. Desde 1979 hemos hecho del arte nuestra forma de vida. Hemos recorrido los mejores teatros de España, con grandes nombres como La Paquera o Antonio El Pescaílla. Incluso estuvimos dos años en América con Rocío Jurado, Lola Flores, el Puma o Rocío Dúrcal", contaba la propio Petróleo en el homenaje que el Ayuntamiento de Cádiz les dedicó en el año 2016.

Hoy, en la inauguración de la calle que lleva su nombre, su hermana Encarna también recordaba las actuaciones de las artistas con Olga Guillot o con Chiquetete y los dos años que estuvieron de gira en Miami.

En pocas ocasiones hablan La Petróleo y La Salvaora de penas, en todas sus declaraciones públicas hay chispa y buen humor. Nunca cuentan palizas y miedo, rechazos e insultos. ¿Si los hubo? Los habría. Pero su apuesta es la vida, la jarana, la alegría y el chiste. Una forma de supervivencia. Como cualquier otra.

¿Quiénes son La Petróleo y La Salvaora? Dos gaditanas, dos artistas, dos mujeres que apostaron por ser y por vivir siendo quienes eran por encima de todas las cosas dando, sin querer o queriendo, la visibilidad al colectivo LGTBI durante la complicada etapa del tardofranquismo y la Transición haciendo el camino más fácil para todas las que vinieron después.