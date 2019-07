El Club Náutico Alcázar espera contar con los primeros pantalanes a lo largo de 2020

Hace un año, el Club Náutico Alcázar inició las obras de un ambicioso proyecto que le permitirá contar con un nuevo puerto deportivo. Esta instalación servirá para reordenar las embarcaciones que se encuentran amarradas en fondeo en aguas de la Bahía frente al barrio de Puntales. Esta construcción será un activo tanto para la propia entidad como para su entorno. En el horizonte está el año 2022, fecha en la que pretende que finalicen las obras de un equipamiento que tendrá una capacidad de 435 embarcaciones, de las que 355 se repartirán entre los pantalanes y las 80 restantes se mantendrán en amarres de fondeo.

Sin embargo, su previsión es que antes de que acabe 2020 pueda contar ya con los primeros pantalanes. Para ello, depende de que el Ayuntamiento ejecute en el primer semestre del próximo año la pasarela pública que servirá de acceso a las instalaciones. Unas obras que, tal y como señala el presidente del CN Alcázar, Alejandro Robles, se deben realizar en la mayor premura de tiempo posible debido a que "la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) nos está apremiando en cierto modo para que agilicemos la construcción del puerto deportivo y pongamos orden al fondeo de una zona que ya forma parte de nuestra concesión desde julio de 2018. A pesar de que no está terminado el puerto deportivo, ya nos están devengando las tasas correspondientes".

Durante este año, ya se ha ejecutado el 50% de la etapa inicial de las obras, que consisten en la instalación de dos diques de abrigo que servirán de rompeolas para proteger a los barcos que se encuentran ahora mismo fondeados, teniendo como fin disipar la fuerza de las olas. Estos trabajos los está realizando la empresa Yacht Port Marinas, contando con la dirección del ingeniero Manuel Giménez Cuenca. En la actualidad, ya se han colocado los módulos de hormigón que conforman el dique de levante, mientras que está pendiente la construcción del dique del norte para completar esta instalación. En este caso, indica Robles que "el club tenía liquidez para afrontar el 50% de la inversión, por lo que estamos a la espera de formalizar con una entidad bancaria el préstamo que ya hemos aprobado en asamblea para acabar la construcción de los diques". Una vez que se resuelva la financiación de esta parte de la intervención, los trabajos de instalación del dique del norte se ejecutarán en un plazo de dos o tres meses, por lo que la intención de la entidad náutica es que esta parte de las obras ya esté finalizada a finales del presente ejercicio.

A partir de ahí, los siguientes pasos dependen del Ayuntamiento de Cádiz, que va a ser el encargado de construir la pasarela pública de unos 120 metros lineales que conectará el Paseo Marítimo Puntales-La Paz con una plazoleta en donde estará el acceso privado a los pantalanes, en donde estarán amarradas las embarcaciones. El presidente del CN Alcázar mantiene que "lo ideal sería poder construir en 2020 una primera fase con unos 150 amarres en pantalanes y el resto en fondeo". Para ello, se optará por la instalación temporal "de trenes de fondeo", que contarán con "boyas seguidas una detrás de otra y ordenadas en línea recta".

Uno de los dos diques de abrigo previstos ya se encuentra en aguas de la Bahía de Cádiz

Según explica Robles, esta actuación no se puede llevar a cabo hasta que el Ayuntamiento no acometa la construcción del paseo sobre el mar. Así, el pasado 12 de julio, la Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la concesión administrativa para la ocupación de la superficie sobre la que instalará la pasarela. Estas obras, según explicó ese mismo día el concejal de Urbanismo, Martín Vila, cuentan ya con la consignación presupuestaria para su construcción a partir de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI).

La explicación de la dependencia de la construcción de la pasarela para seguir con el resto del proyecto se debe a que al final de ella se ubicará una plaza de unos 200 metros cuadrados que permitirá entrar en la zona de los pantalanes, cuyo acceso será privado, estando relacionadas entre sí ambas estructuras. Así, Robles remarca que "el club y el Ayuntamiento tenemos que trabajar en la mayor brevedad posible porque hay que poner en marcha estos trabajos y coordinarlos". Ante esto, destaca que "si el Ayuntamiento aborda la construcción de la pasarela en el primer semestre de 2020, a lo largo del segundo semestre del año el club podrá iniciar los trabajos de ejecución de las primeras plazas en pantalanes".

Con todo, Robles reconoce que el año 2020 es "el más importante" para que este proyecto llegue a buen puerto ya que "con la pasarela terminada los socios estarán más motivados. Hay que entender que hasta que el socio no vea la pasarela terminada y que el puerto deportivo se está realizando no se va a movilizar para la inversión en los pantalanes porque no se pueden ejecutar".

En cuanto a la demanda de los futuros amarres, el presidente del CN Alcázar asegura que "una tercera parte de los socios están interesados en ellos". "A nivel global, la gente está ilusionada, pero es una inversión muy grande, por lo que vamos paso a paso", añade.