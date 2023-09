El puerto de Cádiz se llena de cruceros: Entre sombreros y cangrejeras

Los taxistas de San Juan de Dios fueron los únicos que ayer veían la botella medio vacía. Apenas notaron las más de 20.000 personas que llegaron a bordo de los cinco cruceros que atracaron en el puerto de Cádiz. Uno de ellos decía con ironía que estaban muy contentos: ”¿No está usted viendo la parada?”. Y era cierto, había siete coches con sus siete conductores charlando entre ellos mientras que decenas de turistas llegados a Cádiz por mar pasaban muy cerca pero sin requerir sus servicios. “Mire cómo va el autobús turístico, a tope. Ellos le cobran al turista 20 euros por persona por el recorrido y nosotros, por diez euros, podemos tener a cuatro personas una hora entera dándoles vueltas por la ciudad, parándoles por donde quieran y sirviéndoles hasta de guías turísticos. Aquí hay algo que no funciona”.

El resto de los comerciantes del centro, al menos los consultados por este periódico, sí veían la botella medio llena. Los primeros y más cercanos, los artesanos que ubican sus puestos frente al Ayuntamiento de Cádiz.

Allí estaban Carlos y Trini, tras su tenderete de artículos de piel. Mientras atendían a sus clientes, comentaban a este periódico que ellos son de la teoría de que no importa tanto la cantidad como la calidad. Es decir que “hoy han llegado cinco cruceros y 20.000 personas y puede que otro día, con dos barcos y con muchísima menos gente vendamos más”. Carlos, que andaba liado montando una pulsera de cuero o algo similar, interrumpió su labor para decir que “todo depende muchas veces del barco que llegue porque no es lo mismo uno de esos barcos tipo low cost que uno de esos de alto nivel que traen a cruceristas de mucho poder adquisitivo”. De hecho, ambos coincidían en que sí, que es cierto que hay mucha gente, pero son muchos los que pasan, miran y no compran nada. “Y los que llegan en ciertos barcos de lujo sí saben valorar más nuestros productos y compran”. En cuanto a las nacionalidades que más se sacan la cartera, según Carlos y Trini, son los americanos y los británicos, mientras que los más agarrados son los italianos y los portugueses.

A este respecto, según datos aportados por la delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, se da la circunstancia de que tres de los cruceros atracados este miércoles en Cádiz (el Mein Schiff 2, el AidaStella, el MSC Virtuosa y el Statendam) venían cargados de yankis y británicos, mientras que entre en el pasaje del MSC Orchestra predominaban los portugueses e italianos.

A muy pocos metros, Antonio Álvarez Reyero, no paraba de vender imanes que reproducían obras pictóricas suyas que representaban monumentos y calles de la ciudad. La encargada de fabricar esos imágenes y algunos otros productos que vendía en su puesto era su esposa, la polaca Ewa Bronislawa, que en ese momento se encontraba tomando café. “Así que aquí me ha dejado y, al final no estoy vendiendo ninguno de mis cuadros y sus imanes se están vendiendo como rosquillas”, contaba con simpatía el artista Antonio Álvarez. Él mismo decía que le llamaba mucho la atención que el domingo pasado, con la Gran Regata, “vendimos el triple que hoy, por lo que es fácil deducir que el turista nacional sí es más amante de nuestras obras”.

En la esquina de Marqués de Cádiz con calle Pelota, Esther, tras el mostrador de la Confitería El Pópulo confesaba que sí, que estaba entrando más gente en la tienda, “pero la mayoría lo hacen para comprar agua, o bien, entran, miran y se van. Hay de todo, aunque eso sí, el Turrón de Cádiz sigue siendo el gran protagonista y se ve que llegan con referencias y lo piden directamente”. De la trastienda salió Manuel Rosas, el propietario de la confitería, que dijo que “es bueno para la ciudad el turismo. Pero también le digo que se nota mucho cuando Cádiz es uno de los primeros puertos de escala en la ruta del crucero que llegue. Si es así, llegan con más ganas de gastar, pero si ya es de los últimos, ya vienen casi con todos los regalos comprados”.

El Turrón de Cádiz sigue siendo uno de los productos más solicitados por los cruceristas

Julia, en la tienda de regalos La Suiza Souvenirs, destacaba que las calles del centro estaban a tope y que muchos estaban entrando en su establecimiento: “Se notan los cinco barcos. Hombre, las ventas no son para tirar cohetes, pero bueno... Esto de los cruceros da para un estudio porque depende mucho del barco que llegue, de la naviera a la que pertenezca, de la nacionalidad de su pasaje... “

. Ale-hop, en Pelota, estaba igualmente de bote en bote ya que se trata de un lugar en el que los cruceristas pueden apañarse regalos casi para todas las edades y parentescos.

En la tienda Herakles Reproducciones, Pedro afirma de manera rotunda que los cruceristas no suelen estar entre sus clientes más habituales. “Hay que entender que lo que aquí vendo suelen ser piezas más bien grandes y es difícil de transportar en un viaje en crucero”. Pedro insiste en que el turismo nacional y, sobre todo el local, conforma su clientela más habitual. “Con eso no digo que no sea bueno para Cádiz que vengan tantos cruceros, para nada. Es muy bueno porque cuanto más gente hay en la calle, más posibilidades hay de que me entre un comprador”.

En Deportes Bernal estaban locos con los cinco cruceros. Y no era un decir porque tenían la tienda llena. “De aquí se llevan sobre todo calzado porque entiendo que en sus países tiene que estar mucho más caro que aquí. Ya, aparte, lo mismo se llevan camisetas del Real Madrid, que del Barcelona, que del Betis. Por la del Cádiz no preguntan apenas, pero tal y como va este año el equipo, pronto estará en Europa y entonces será cuando los cruceristas salgan de aquí vestidos de amarillo”, comentaba uno de los dependientes de esta tienda de la calle Pelota.

San Juan de Dios y la plaza de la Catedral se convierten en el epicentro de la visita de esos varios miles de turistas que llegaron este miércoles por mar. En la primera plaza, frente a Moret o frente al balcón de Bruno García, y, en la otra plaza, en las terrazas de los bares del lugar o bien optan por ponerse en cola para conocer la Catedral por dentro. Eso sí, mucho sol, muchos gorros de diseños muy variados, y muchas cangrejeras para hacer más cómodo el paseo en esta corta estancia de muy pocas horas en Cádiz.