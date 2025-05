El PSOE provincial propone a González Piñero como candidato de consenso para dirigir el partido en la ciudad de Cádiz

La ejecutiva provincial del PSOE que encabeza Juan Carlos Ruiz Boix ha hecho un último intento por intentar dar un giro a la dirección del partido en la ciudad de Cádiz y, de paso, evitar un 'choque de trenes' en la asamblea local fijada ya para la tarde del próximo martes día 13. Y lo ha hecho además planteando un candidato de consenso que, efectivamente, genera simpatías en la mayor parte de la militancia local, como es Manuel González Piñero.

El veterano dirigente socialista, que fuera concejal con Carlos Díaz, gerente del Patronato Provincial de Turismo y delegado provincial de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía es el nombre que ha puesto Ruiz Boix y su equipo encima de la mesa para evitar que el partido se parta en dos votando en la asamblea del martes. La propuesta de la ejecutiva provincial del PSOE es clara: que el actual secretario general, José Ramón Ortega, dé un paso al lado y que este puesto pase a ser ocupado por González Piñero, un hombre con experiencia también en el funcionamiento interno del partido. No en vano, ha sido integrante de varias ejecutivas provinciales y también fue presidente del PSOE en la ciudad de Cádiz en los ocho años en los que la secretaría general estuvo ocupada por Fran González, hoy delegado especial del Consorcio de la Zona Franca en Cádiz.

Esta maniobra de la dirección provincial del PSOE persigue dos objetivos claros. El primero sería que los 400 militantes socialistas de la ciudad no tengan que enfrentarse a cara de perro en unas elecciones internas que podrían originar más discrepancias internas. Pero sobre todo lo que se busca es un cambio de rumbo en un partido y, por qué no decirlo, la salida de la secretaría general de un José Ramón Ortega con el que Ruiz Boix no congenia en exceso, sobre todo desde que la actual dirección local del partido le retirara la confianza en las primarias celebradas en el mes de marzo para elegir al líder del partido en la provincia, y en las que Ruiz Boix terminó derrotando, aunque de manera muy ajustada, al alcalde de Rota, javier Ruiz Arana.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la continuidad de Óscar Torres como candidato a la Alcaldía de Cádiz en las elecciones municipales de mediados de 2027 no está para nada en cuestión. La ejecutiva provincial considera que su candidatura "es salvable" y la actual dirección local también apuesta por él.

El nombre de González Piñero es eso, una apuesta por el consenso, por la lista única. En el caso de que, como se da por hecho, José Ramón Ortega no dé ese paso al lado requerido por la ejecutiva provincial y reafirme su candidatura para mantenerse en la secretaría general del PSOE local a la que llegó a principios de 2022, Ruiz Boix ya ha dejado claro que su gente de confianza en la agrupación local presentará una candidatura alternativa a la de Ortega en la que en ningún caso estaría González Piñero. La persona que la encabezaría aún no ha sido decidida, aunque suenan los nombres de la concejala Natalia Álvarez y de Juan José Arauz.

En el caso de que efectivamente se presentaran esas dos listas en la asamblea local del próximo martes, quedaría por ver a cuál de las dos termina apoyando la otra sensibilidad que convive en la agrupación local socialista y que es el llamado romanismo. La opción de que también ellos presenten otra candidatura parece a priori bastante improbable.