José Ramón Ortega levanta la mano para seguir dirigiendo el PSOE de Cádiz

José Ramón Ortega, concejal y ex diputado nacional, se presentará a la reelección como secretario general del PSOE en la ciudad de Cádiz, según confirmó ayer mismo en declaraciones a este periódico.

Será a partir del próximo lunes 5 de mayo cuando se abra el plazo para convocar la asamblea local en la que los 400 militantes de este partido tendrán que elegir a la nueva dirección, un proceso que tendrá que quedar culminado antes de que acabe este mes de mayo.

El propio Ortega confirmaba ayer que dará el paso para mantenerse en un cargo al que llegó en enero de 2022. “Apostamos por el continuismo”, destacó el dirigente socialista, que se muestra convencido de que la corriente interna que representa “sigue teniendo la mayoría” en la agrupación del PSOE en la capital gaditana.

La familia socialista de la ciudad de Cádiz tiene actualmente tres facciones claramente diferenciadas. Por una parte estaría la actual dirección, que tiene como principales abanderados a cuatro dirigentes: el propio Ortega como secretario general; el portavoz municipal, Óscar Torres; el delegado de la Zona Franca en Cádiz, Fran González; y el ex subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco. Y aunque algunas fuentes apuntaban a que este último podría convertirse en el candidato a la secretaría general en sustitución de Ortega, fuentes del partido aseguran que ese extremo en ningún momento ha sido planteado.

La actual dirección local obtuvo un amplio respaldo en enero de 2022 gracias al apoyo recibido entonces por la llamada corriente romanista. Ortega confía en que esa alianza se reedite en las próximas semanas, aunque el pizarrismo, que comanda la dirección provincial del partido recién reelegida, quiere jugar sus cartas e intentar dar un cambio de rumbo al frente de los mandos de esta agrupación.

Es de suponer que el romanismo querrá volver a reeditar su apuesta por Blanca Flores, aunque su actual condición de subdelegada del Gobierno en Cádiz invita a pensar que ese paso, en caso de darlo, sería dentro de dos años como candidata a la Alcaldía, pero no ahora para dirigir el partido.

El pizarrismo, por su parte, sigue teniendo como principal referente al histórico Federico Pérez Peralta, con el apoyo en todo momento de un Juan Carlos Ruiz Boix, reelegido líder del partido en la provincia, que no disimula su enfrentamiento con la dirección del partido en la capital gaditana.

Este choque tuvo su punto álgido en las primarias de marzo, cuando la dirección local le retiró a Ruiz Boix su apoyo, decantándose a última hora por el que sería el candidato derrotado en esas votaciones internas, Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota. Pero ya hubo un enfrentamiento anterior cuando José Pacheco, siendo subdelegado del Gobierno, renunció a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz en las municipales de 2023. Aquella decisión no gustó nada a un Ruiz Boix que aún hoy sigue pensando que Pacheco habría obtenido mejores resultados de los que logró finalmente la lista liderada por Óscar Torres. Por ello el secretario provincial sigue señalando a Pacheco como responsable no sólo de que el PSOE no recuperara la Alcaldía de Cádiz perdida hace ahora 30 años sino también de abrir la puerta de la Presidencia de la Diputación al PP en esos comicios. Ruiz Boix defiende que con Pacheco de candidato del PSOE habría cambiado el reparto de los tres diputados provinciales en el partido judicial de Cádiz, que finalmente fue de 2-1 a favor del PP.

A día de hoy el pizarrismo –y por tanto la ejecutiva provincial del PSOE– considera que Óscar Torres es “salvable” para repetir como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, pero defienden que hay que dar un cambio de rumbo en la dirección local. De momento no proponen nombre alguno, aunque ahí está la opción de la concejala Natalia Álvarez, antes afín al romanismo y que ahora se ha puesto del lado de Ruiz Boix, quien le ha dado un puesto de relevancia en la ejecutiva provincial como responsable del área de Igualdad.

Y Natalia Álvarez cambió de bando en apenas tres semanas

Natalia Álvarez, actual concejala socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, ha sido la protagonista de un espectacular cambio de bando dentro de la estructura interna del PSOE ocurrido en apenas tres semanas. En concreto, Álvarez, vinculada en los últimos años a la corriente romanista, arropó públicamente la candidatura del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, a la secretaría general del PSOE de Cádiz. Estuvo con él en la presentación de los avales y en uno de sus actos de campaña de las primarias en la capital gaditana. “Mañana es un gran día para el PSOE de Cádiz. Elegimos a nuestro secretario provincial en democracia, por la militancia. Yo apuesto por Arana, por un nuevo comienzo”, resaltaba la propia Natalia Álvarez en las redes sociales junto a una foto en la que abrazaba al alcalde de Rota. Y aunque su candidato perdió en las votaciones del 16 de marzo, la edil socialista sorprendió al ser incluida apenas tres semanas después, el 5 de abril, en la nueva ejecutiva del PSOE de Cádiz liderada por Ruiz Boix, donde ha pasado a asumir la importante cartera de Igualdad.