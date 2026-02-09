El PSOE pide emplear el Fondo de Contingencia del Ayuntamiento de Cádiz para arreglar los daños del temporal en las playas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz ha reclamado el "uso inmediato" del Fondo de Contingencia del Ayuntamiento para reparar los daños que las últimas borrascas han provocado en las playas de la ciudad. Una propuesta que van a elevar al próximo Pleno municipal (que será el último jueves del mes de febrero).

Ha recordado el portavoz del grupo, Óscar Torres, que el Fondo de Contigencia "tiene como finalidad dar respuesta financiera a situaciones de emergencia o necesidades no planificadas, como es el caso de las graves consecuencias de las recientes inclemencias meteorológicas que han azotado la ciudad". En concreto, se centra Torres en los "numerosos daños en el Paseo Marítimo, con acumulación de piedras y arena en la calzada, así como importantes destrozos en los módulos, accesos y mobiliario de las playas".

“La zona de costa de nuestra ciudad ha quedado gravemente dañada y debe ser prioritario que desde el ámbito municipal se pongan todas la herramientas necesarias para la vuelta a la normalidad”, resume el portavoz socialista, que recuerda que esta situación se ha originado a escasas semanas de que comience la pretemporada oficial de playas, en la jornada del Domingo de Ramos (29 de marzo).

"A día de hoy, con los daños sufridos, los accesos se encuentran muy afectados, al igual que los módulos y los servicios, y debemos garantizar que la pretemporada comience con todas las garantías de seguridad", afirma Óscar Torres.

De igual modo, el responsable socialista ha mostrado su adhesión a la solicitud anunciada por el equipo de gobierno de ayudas al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía para actuar en las playas tras los temporales. "Por supuesto que estamos de acuerdo en pedir colaboración a otras administraciones, pero si Bruno García quiere asegurarse de que el Paseo Marítimo y nuestras playas se encuentren en un estado óptimo, debe emplear el Fondo de Contingencia municipal", asevera Torres, considerando que al tratarse de un fondo propio del Ayuntamiento, "tendrá acceso a esa partida de manera inmediata, a diferencia de lo que posiblemente ocurra con las ayudas de otras administraciones, cuya tramitación suele ser más lenta".

Como último argumento en favor de su propuesta, recuerda Torres que el Fondo de Contingencia ya fue utilizado "en ocasiones anteriores ante crisis de calado, como ocurrió con motivo de la pandemia del COVID-19".