El temporal en Cádiz saca a la luz los restos de la antigua muralla en Santa María del Mar

Los últimos días de fuerte temporal en Cádiz, que en zonas como el entorno del Hotel Playa han provocado daños en el Paseo Marítimo y en chiringuitos allí ubicados, también han traido imágenes nada habituales en la ciudad.

Santa María del Mar siempre ha sido una de las playas de la ciudad que ha soportado con más dureza los temporales. En esta ocasión no se ha quedado atrás, aunque el mobiliario urbano apenas ha sufrido con el viento y el fuerte oleaje. Sí, sin embargo, con la pérdida de arena. Una pérdida que ha provocado que hayan salido a la superficie numerosos tramos de la antigua muralla de la ciudad, que se encontraban ocultos bajo la arena, más allá de la popular "Piedra Barco", siempre presente en la imagen de esta playa.

Uno de los tramos de la muralla rque se pueden ver ahora. / J. A. H.

Ahora, y más con en el periodo de la marea baja, se pueden ver restos de la base de la muralla. Se llega a contar hace una docena de tramos, algunos de mediano tamaño, que han salido a la superficie. Una vez se normalice la situación climatológica, el propio movimiento del mar hará retornar una parte de la arena perdida. Para el resto, sin duda será necesario un aporte extra en los próximos meses por parte de la Dirección General de Costas.

Los trozos de la muralla que ahora se pueden visualizar en Santa María del Mar corresponden a la zona defensiva que se levantaba, a pie del mar, hasta una altura aproximada del actual pirulí de Telefónica. Esta era una de las zonas de la muralla más dañada por los temporales a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta el punto que buena parte de la misma se había hundido antes de que el 1906 comenzase el derribo del recinto amurallado por la Puerta deL Mar, frente a San Juan de Dios.

Cuando se eliminaron los glacis, el entorno de la playa de Santa María del Mar debía ser urbanizado por una empresa privada. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 80 cuando se procedió a una reforma integral de la zona, retirando las numerosas rocas y restos de la muralla que aún permanecían en pie, salvo las que ahora salen a la superficie y que forman parte de los cimientos de la histórica muralla de la ciudad.

La zona del Campo del Sur, especialmente la más próxima a la Catedral, también ha soportado durante décadas los embates de los temporales. En 1914 se abrieron inmensos socavones que llegaron incluso hasta los límites de la propia Catedral. En los años 40 y 50 se inició el plan de instalación de los bloques de hormigón para proteger esta muralla. Actualmente la Demarcación de Costas tiene en marcha un ambicioso plan para reparar todos los desperfectos que se localizan en la muralla exterior de la ciudad.