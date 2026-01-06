Cirugía de urgencia en la muralla de Cádiz para evitar su desplome

Arreglo de uno de los tramos de la balaustrada que se encontraba en peor estado.

La instalación de juegos infantiles y juveniles en el foso del Pelíkano, a pie de la muralla de Cádiz, ha ido más allá de la propia instalación de este nuevo equipamiento. El Ayuntamiento ha aprovechado la ocasión para darle un profundo lavado de cara a este recinto, que forma parte del frente de la muralla de Puerta de Tierra, catalogado como Monumento Nacional en la década de los años 50 y, ahora, Bien de Interés Cultural.

Junto al arreglo de toda la zona ajardinada, que en su mayor parte se encontraba en mal estado de conservación, el plan municipal está actuando sobre la balaustrada que separa la vía pública del foso, especialmente en la vía de acceso a la avenida de Bahía Blanca. Lo cierto es que buen parte de esta estructura se mantiene en pie casi de milagro, con un tramo rreforzado desde hace unos años con una estructura de hierro.

A fin de evitar accidentes, por el desplome de la propia balaustrada, la concejalía de Mantenimiento Urbano está trabajando ya en los tramos que están en peor estado. Se ha levantado toda la estructura y reforzado la misma.

Se está recuperando la piedra perdida en la rampa de acceso al foso. / J. A. H.

A la vez, se ha recuperado la altura de la balaustrada de la rampa que accede al foso desde Bahía Blanca, perdida hace años y con evidente riesgo de caída por su escasa altura. Igualmente, en el lienzo de la muralla de esta zona se han tapado algunos boquetes existentes.

Dentro del plan municipal de recuperación de todo el frente de la muralla de Puerta de Tierra hay una parte dedicada al arreglo definitivo de los dos fosos.