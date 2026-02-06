El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha un aparcamiento táctico en barriada de La Paz con capacidad para 70 plazas

El alcalde y el concejal José Carlos Teruel, ante el plano del nuevo aparcamiento del Campo del Cura, en la barriada de La Paz.

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y de la teniente de alcalde delegada de Personal, Maite González, ha informado sobre la puesta en marcha de un aparcamiento táctico en el denominado Campo del Cura, situado junto a la parroquia de San Vicente de Paúl, en la barriada de la Paz.

Esta medida forma parte de la estrategia de aparcamientos del Equipo de Gobierno para la ciudad, que contempla la construcción de nuevos aparcamientos, el estudio del aparcamiento regulado de la ciudad, la creación de aparcamientos tácticos, el aprovechamiento de las plazas de aparcamiento en los espacios que sea posible y la agilización en la retirada de vehículos abandonados que ocupan plazas en la ciudad.

El nuevo aparcamiento táctico del Campo del Cura, que estará en funcionamiento en aproximadamente un mes, tendrá una capacidad de 70 plazas y contará también con dos plazas para vehículos para personas con movilidad reducida y dos zonas para motos.

Desde la Delegación de Mantenimiento Urbano se está trabajando ya en estos terrenos habilitando este espacio para que se convierta en aparcamiento táctico.

La entrada será por la calle Barbate y la salida por la Avenida del Perú y permitirá a los vecinos de la zona tener una nueva alternativa para aparcar en la zona.

Las plazas tendrán 5 metros de largo por 2,40 de ancho y para que contara con más capacidad, Mantenimiento Urbano ha derribado una serie de edificaciones existentes y un árbol que será trasplantado en otra zona.

El solar del antiguo Campo del Cura, en una imagen de archivo. / F. S.

Traslado de aparcamiento de residentes por el Carnaval

Por otro lado, el alcalde ha comunicado que Emasa está reubicando temporalmente las plazas de residentes afectadas en la Plaza de Sevilla a la Avenida de Astilleros del 5 al 24 de febrero con motivo de la instalación de la carpa de Carnaval.

Para compensar la pérdida temporal de 350 plazas en zona naranja, se habilitarán 279 plazas en Astilleros que pasarán provisionalmente a ser zona verde de uso exclusivo para residentes. Además, se mantendrán operativas 165 plazas de zona azul en el espacio regulado de Adif para garantizar la rotación, así como 16 plazas para personas con movilidad reducida junto a la muralla de la Cuesta de las Calesas.

Esta regulación especial estará vigente las 24 horas durante esos 19 días y permitirá a los residentes acreditados estacionar hasta un máximo de cinco días consecutivos, minimizando así el impacto mientras dure esta actuación puntual.

Daños en playas

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una propuesta para instar a la Administración General del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO) y a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo un análisis de los efectos de los temporales que han afectado a las playas gaditanas para la definición y puesta en marcha de las acciones necesarias para garantizar el uso público de las playas de cara a la próxima temporada y la protección de la costa.

Además, se plantea la posibilidad de establecer mecanismos financieros de ayuda a municipios afectados teniendo en cuenta la particularidad de aquellos que son de naturaleza urbana.

Recordar que las playas de la ciudad han resultado especialmente dañadas por el temporal con pailas y contenedores desplazados, arena y piedras acumuladas en las proximidades del Paseo Marítimo, lavapiés y fuentes enterradas, importantes desniveles en la arena, acumulación de agua, restos de objetos, enseres, cañas o tablones de madera que ha traído el agua…

El personal de Cádiz 2000, que gestiona las playas de la ciudad, ya se encuentra trabajando en las playas limpiando y recogiendo con máquinas retroexcavadoras. Con esta propuesta, se pide además la colaboración de estas administraciones para que las playas puedan estar en perfecto estado en esta temporada.

Solidaridad con los municipios afectados

El alcalde ha trasladado también la solidaridad y el apoyo a los municipios de la provincia afectados por el temporal y ha trasladado tanto a la Diputación Provincial de Cádiz como a la Junta de Andalucía la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz.

Convenio organismos autónomos

La teniente de alcalde de Personal, Maite González, ha señalado que en el día de ayer se llegó por unanimidad a un acuerdo con los sindicatos de los distintos organismos autónomos del Ayuntamiento de Cádiz para su primer convenio colectivo, que beneficiará a 63 trabajadores.

Ha explicado que hasta el momento ninguna había contado con un convenio colectivo propio y que ahora será único para los trabajadores del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal del Deporte.

Este acuerdo entrará en vigor desde el 1 de enero de 2025, por lo que tendrá efecto retroactivo, y estará vigente hasta el 30 de junio de 2028.

El convenio supone una equiparación con el régimen propio del personal laboral del ente matriz, es decir, del Ayuntamiento de Cádiz.

Entre otras cuestiones, se establece una única y nueva clasificación profesional común a todos los organismos autónomos y establece un nuevo régimen de carrera profesional, al igual que el personal laboral municipal. Incluye además un complemento de productividad variable, entre otras muchas cosas.

Cubierta Palacio de Congresos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado a su vez el Plan de Seguridad y Salud para las obras de mejora de la cubierta del Palacio de Congresos. Estas obras serán ejecutadas por la empresa Rafael Gómez Galdón, tienen un presupuesto de 480.972,05 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Se sustituirán un total de 31.112 tejas.

Asuntos urbanísticos

En materia urbanística, se han aprobado cinco requerimientos de obras de seguridad en las calles José Cubiles, 40; Pericón de Cádiz, 2A; Carraca, 3; Avenida de Lacave, 6; y Bolivia, 2. Estas dos últimas también cuentan con requerimiento de ornato. Además, se ha aprobado un requerimiento de ITE en la calle Hermanos Ortiz Echagüe, 9.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se han aprobado ayudas por valor de 209.257,08 euros, de los que 201.800 euros son para 721 ayudas de emergencia social; 3.828 euros para 9 ayudas económicas familiares; 1.783 euros para 28 ayudas para el pago de la luz y 1.845 euros para 25 ayudas para el pago del agua.

Por otro lado, se han aprobado 3 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 4 bonificaciones para pensionistas para el pago del agua, 39 ayudas de cobertura energética anual, 40 suministros vitales de agua y 2 altas de ayuda a domicilio.