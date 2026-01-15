Comienza la obra del segundo aparcamiento de la estación de Cádiz que ejecuta Adif

La empresa pública Adif, que se encarga de la gestión de la estación del tren de Cádiz, ha comenzado la segunda fase de la reordenación del espacio ferroviario, que le corresponde dentro de las tareas repartidas con otras administraciones en el Plan Plaza de Sevilla.

En este caso, el proyecto que se acaba de iniciar corresponde al segundo aparcamiento en superficie de la terminal, que complementa el que entró en servicio el pasado mes de diciembre, con 183 plazas. Este aparcamiento dispondrá de 74 plazas para vehículos, que se ubicarán en paralelo a la estación de 1905 (que se convertirá en un espacio de ocio y restauración) y a la terminal actual. La obra se completará con una acera peatonal y dos carriles de entrada y salida para el tráfico.

Los trabajos previos se están realizando en la zona donde la empresa SABA tenía la concesión del aparcamiento en superficie. Este se cerró hace unas semanas al abrir el nuevo junto a la avenida de Astilleros. El equipamiento, con un centenar de plazas, se mantuvo sin uso durante la pasada temporada de Navidad y Reyes, a pesar de la necesidad de estacionamientos que tiene la ciudad y más en jornadas festivas. Ahora, las obras iniciadas imposibilitan por el momento su reapertura parcial.

A la vez que se ejecuta ya está última fase, se está terminando la urbanización de la nueva calle que unirá los dos aparcamientos de la estación, urbanizando todo el frente principal de la terminal de 1905, y la trasera de la Aduana. En este último caso, se mantiene en pie el depósito del edificio administrativos que, según se dijo en su día, no estaba afectado por la protección que, por el momento, impide el derribo de la Aduana, por lo que se podría haber incrementado el espacio abierto de entrada al futuro equipamiento de ocio y restauración.

Instalación de la visera en el antiguo acceso a la terminal ferroviaria. / Miguel Gómez

Junto a todo ello, Adif está instalando una visera en la que hasta ahora ha sido la puerta de entrada principal a la terminal ferroviaria. En diciembre pasado se puso en funcionamiento, de manera provisional, el edificio del vestíbulo de la estación, que aunque se terminó de construir hace dos décadas nunca había funcionado. Hoy es ya la entrada principal a la estación, aunque Renfe no ha habilitado todavía el despacho de venta de viviendas, ni se han instalado tiendas en las inmensas salas del edificio.

Una vez se concluyan todas estas obras, el ministerio de Transporte habrá terminado su papel en cuanto a la reordenación del suelo ferroviario en la ciudad de Cádiz, iniciado a finales de la década de los años 90 del pasado siglo con el soterramiento de la vía del tren, el derribo de la estación de los años 60 y la construcción de nuevos edificios.

En cuanto al Ayuntamiento, tiene pendiente iniciar la construcción de un gran aparcamiento subterráneo que ocupará buena parte del subsuelo entre la muralla de la Cuesta de las Calesas, el lateral de las estaciones y parte de la plaza de Sevilla. Sobre el mismo irá zona verde.