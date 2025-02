El PSOE de Cádiz dice a los vecinos de las últimas fases del Cerro del Moro que "llevan razón"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres; el parlamentario andaluz socialista, Rafael Márquez; el secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, y la concejala socialista, Natalia Álvarez, han mantenido una reunión con los representantes vecinales de la séptima y octava fase del Cerro del Moro para mostrarles su apoyo y compartir las iniciativas que desde las filas socialistas llevarán a cabo para exigir a la Junta de Andalucía que los vecinos de estas viviendas mantengan la propiedad de sus casas, una vez se edifiquen los nuevos edificios. Los socialistas afirman que los vecinos "llevan razón" en su planteamiento

“Esta operación urbanística es un claro ejemplo de ocultismo y falta de ética desde el principio”, han aseverado desde el PSOE, que ha recordado que la Junta de Andalucía solicitó la cofinanciación a través de fondos europeos para la construcción de estas dos promociones de viviendas sociales, pero no avisó a los vecinos de que, a pesar de ser propietarios de estas casas, les cambiarían las condiciones a régimen de alquiler, como exige la normativa europea para financiar el proyecto, y perderían su titularidad como propietarios.

“La Junta de Andalucía tiene dinero de sobra para acometer esta operación urbanística sin necesidad de recurrir a fondos europeos”, han señalado desde la formación política, que ha criticado las amenazas constantes y cocciones veladas que sufren aquellos vecinos que se han negado a vender sus casas.

“Los vecinos no van a tirar la toalla, llevan años viviendo en unas casas en ruinas porque la Junta de Andalucía no ha hecho su trabajo en cuanto a la rehabilitación del edificio, y desde el PSOE estaremos con ellos hasta que todo se resuelva”, ha indicado desde el PSOE, que han detallado que desde el grupo municipal seguirán dando voz a estos vecinos, y por su parte, Rafael Márquez presentará iniciativas y preguntas parlamentarias para que desde la Consejería de Vivienda se vean obligados a responder a estos propietarios, que no cederán en perder ni uno solo de sus derechos, al igual que ocurrió en el resto de fases de remodelación de esta barriada gaditana, en las que los vecinos mantuvieron la propiedad de sus casas.

Así mismo, los socialistas ha hecho especial hincapié en el “trasfondo especulativo” que tiene la operación de la séptima y octava fase del Cerro del Moro. “Pretenden darle a los vecinos 30.000 euros por sus casas en propiedad y les realojarán en otro edificio pero en régimen de alquiler, perdiendo la titularidad que tenían como propietarios. Pierden una propiedad y reciben el dinero que vale un garaje”, han incidido, “a cambio, la Junta de Andalucía se quedará con un solar que vale millones de euros”.

“Los vecinos del Cerro del Moro son propietarios, pagaron sus casas, incluso algunos tienen aún hipotecas, y deben seguir siendo propietarios, se debe actuar de la misma manera que en las otras promociones”, han afirmado en el PSOE, que ha insistido en que, “al igual que los vecinos no se moverán de sus casas hasta que se mantengan sus derechos, el PSOE no parará hasta que la Junta reconozca su error y les dé la solución adecuada a los vecinos”, han concluido los socialistas.