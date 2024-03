“El proyecto del Teatro Romano de Cádiz puede estar en obras este año”

Jorge Vázquez Calderón nació en Cádiz en 1986. Arquitecto de profesión, se hizo cargo al comenzar la nueva legislatura de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deportes. El nombramiento le permitió regresar a su ciudad natal, en la que realizó sus estudios (Tierno Galván e instituto Cortadura), después de una etapa en la Consejería de Presidencia en Sevilla. Pese a ser responsable de una delegación de áreas diversas, este periódico lo cita para un entrevista acerca de la actualidad, presente y futuro, de los proyectos culturales de la Junta de Andalucía en Cádiz.

–Lleva cerca de año y medio en el cargo. ¿Qué percepción tiene de este tiempo al frente de Cultura después de estar en Sevilla en Presidencia?

–La verdad es que me siento un afortunado. Primero por poder volver a mi tierra después de un tiempo en el Palacio de San Telmo. Fue una oportunidad regresar a Cádiz para dirigir un área tan bonita como es cultura, turismo y deportes. Tengo la suerte de tener también un gran equipo humano. Creo que puedo calificar de notable este año y medio, notable en cuanto a la gestión y al intento de ir adaptando las estructuras a lo que mejor se asemeja a la realidad de la provincia. Evidentemente, tenemos muchas cosas que mejorar pero creo que se están poniendo los cimientos para hacerlo en esta legislatura.

–El Teatro Romano, donde se hace la entrevista, es ahora mismo la joya de la corona de la delegación en la provincia, al menos en número de visitas. Además de contar con un proyecto de actuación que desde hace tiempo se dice que será inmediato.

–El Teatro Romano está de enhorabuena y es gracias al equipo, a Paco Alarcón como director y a todo el equipo humano que es el que hace que sea el enclave histórico más visitado de la provincia, con un incremento de más de un 30% de visitantes. También tiene que ver con la actividad complementaria que se le está dando a las propias instalaciones, con visitas teatralizadas, visitas de colegios, los cruceristas que llegan al muelle...

Próximamente, creo que en muy muy muy pocas semanas, por fin podremos anunciar la licitación definitiva de ese proyecto de ampliación de las instalaciones del Teatro, sobre todo por la parte de la Posada del Mesón, el nuevo acceso a las instalaciones, con un presupuesto aproximado de millón y medio de euros ya reflejado en 2024.

Tenemos todos los parabienes administrativos, pero como bien sabes tenemos unos vecinos a los que hay que respetar. Hemos llegado a un acuerdo con el Obispado, que se ha mostrado totalmente colaborador en esta iniciativa, y con los propietarios privados de la calle Mesón; hemos recabado el apoyo de las comunidades de vecinos. Y en pocas semanas vamos anunciar la licitación de esta obra y en unos meses que se inicien las obras. A ver si puede ser antes de final de año.

–¿Qué añadirán estos trabajos al actual Teatro Romano?

–Se ampliará la galería que transcurre por debajo del graderío del teatro. También en la zona de la Posada del Mesón tenemos unos vestigios que podrán ser accesibles, que podrán visitarse ganando espacio museográfico y expositivo. También las zonas administrativas ganarán un mejor espacio, más cómodo, para trabajar. Pero me gusta soñar, y quiero licitar este proyecto y empezar a redactar el proyecto siguiente porque sabemos que hay mucho por conocer en el Teatro Romano. Esa es la intención.

–¿Se pone Cultura algún límite físico en la recuperación del Teatro Romano? Siempre se ha hablado de la guardería...

–La consejería no pone límite a la cultura ni a la ciudad de Cádiz, por supuesto; tenemos que ir a cotas máximas. Pero lógicamente tenemos unos vecinos, también la guardería, y hay que llegar a un entente cordial para seguir investigando pero sin molestar a los que están aquí. Por nuestra parte, total colaboración, mano tendida para todo. Creo que el Teatro Romano es una de las joyas y tenemos que cuidar de ella.

–Hay proyectos de actuación en el Teatro Romano, de administraciones anteriores en la Junta, que se quedaron en el limbo. Alguno muy ambicioso. ¿Entiende que haya cierto recelo en la opinión pública acerca del futuro?

–Lo entiendo y lo comprendo. Cuántos años llevamos hablando de obras en el Teatro Romano... Son muchos sinsabores los que nos hemos llevado los gaditanos, y eso es por falta de constancia, por falta de pelea en Sevilla. Porque hay que ir a Sevilla, hay que coger al consejero de turno y, entre comillas, zarandearle para explicarle la importancia de las cosas...

–Pero no físicamente, claro; que usted al consejero de Cultura, por corpulencia, podría...

–(Ríe) No, físicamente no... Pero esa es la obligación de los ocho delegados de las provincias. Ir a Sevilla a reivindicar lo que es suyo. Quizás, en anteriores gobiernos se adolecía de ese ímpetu, de esa vehemencia de defender lo nuestro. Esto de ahora es producto de la pelea constante de Mercedes Colombo y de esta delegación. Es nuestra obligación, para eso nos han puesto aquí los ciudadanos.

–Otra cosa es que estos procesos sean lentos.

–Tristemente, los tiempos de la administración no están para nada acompasados a los tiempos de la ciudadanía. El mundo gira mucho más rápido que la administración regula las leyes. Tenemos algunas que están anquilosadas en el pasado y hay una burocracia que a veces llega a cansar. Por eso son importantes medidas como la del decreto de simplificación administrativa, que afecta mucho a la cultura. Como en el ámbito de la arqueología con la declaración responsable respecto a las prospecciones en las obras, por la que las comisiones provinciales de patrimonio se han descargado de este trámite. Con el decreto se reducen un 30% los expedientes que van a este órgano de gobierno. Hay que seguir buscando medidas que agilicen esta burocracia.

–¿Y no saldrá perjudicada la vigilancia arqueológica?

–La Junta siempre confía en el buen hacer de los técnicos, una presunción de buena praxis de todos los técnicos. Haciendo una analogía, una declaración responsable es lo que hacemos con la declaración de la renta. Hablamos de la buena fe de los profesionales de la arqueología; la declaración responsable tiene que venir suscrita por un técnico competente.

–Al contrario que el Teatro Romano, el Museo Provincial de Cádiz ha sufrido un retroceso en el número de visitantes. Hay salas cerradas, las obras superan los plazos... ¿Qué pasa?

–Este pasado año el Museo ha sufrido un decremento de visitantes, creo que achacable a esas obras que me atrevería de calificar de interminables. Unas obras que responden a la demanda ante la administración central de varias mejoras, como es el caso de la montera. Tras cuatro años esperando, el ministerio accedió y se escogió una época en la que no llueve. Nosotros comenzamos a desmontar obras de arte en mayo de 2023 porque los trabajos iban a comenzar en junio con una duración máxima de tres meses y medio... A mitad de obra nos dijeron que se iban a cinco meses, y estamos en marzo de 2024 y las obras aún no han terminado, y dudo que acaben este mes.

–Está cerrada la estatuaria romana...

–Sí, y una parte de Bellas Artes, el acceso cortado al espacio de la Tía Norica... Actualmente tenemos un Museo de Cádiz a medio gas que es responsable de la bajada de visitantes. Yo le he mandado personalmente cartas al ministerio, a varios organismos y al anterior ministro. Y es que teníamos una programación de exposiciones temporales para el último trimestre de 2023 que estaba cerrada, abonada y que no ha podido ejecutarse. Y otras para el comienzo de este año... Y en el ministerio nadie da respuesta, mandan a la técnica de obra...

–¿Son las dos monteras?

–Las dos, la del patio principal y la de la estatuaria romana. Ellos quisieron andamiar las dos a la vez, no hacerlas por separado, y ninguna de las dos está acabada.A la pequeña le faltan 8 o 10 cristales por poner y a la del patio principal le falta casi un 40% de colocación de estos cristales.Siempre han argumentado problemas técnicos y de suministro. Cádiz se está viendo afectada por este retraso. Entiendo que pueda haber algún retraso, pero proporcional al tiempo de ejecución.

–Pues si esto se retrasa, hablar de la ampliación del Museo por el Callejón del Tinte...

–Esa es otra gran gestión, creo que llevamos más de 15 años con ese proyecto...

–Que afecta también a la Academia de Bellas Artes.

–Que también se ha tenido que ir provisionalmente a la calle Ancha... pero sobre esto no tenemos ni respuesta del ministerio ni se le espera. Es un tema que, más allá de colores políticos, debiéramos abanderar todos.

–Eso le iba a comentar: es un tema en el que dependiendo de dónde esté cada partido, en qué administración o en la oposición, el discurso es distinto... Demasiado partidista todo, creo. Ha pasado con el PSOE y con el PP en Madrid.

–Totalmente. Y estamos hablando, si no me equivoco, de un proyecto de unos 50 o 60 millones de euros, que en un Presupuesto General del Estado es casi una calderilla al lado de otros... Estamos hablando de un proyecto que lleva esperando 15 años por 50 millones de euros. Aquí hay que quitarse las camisetas del PP, del PSOE, de Podemos... y tenemos que ir todos de la mano a reclamar lo que a Cádiz le pertenece. Y afecta a la Academia de Bellas Artes, que tiene un patrimonio que no merece estar en esta situación.

–Lo último que se hizo fue la Casa Pinillos. Parece que hay confusión con el proyecto definitivo: Mercedes Colombo anunció hace unos años que albergaría un espacio permanente dedicado a Falla mientras que Bruno García recuperaba en la campaña electoral la primitiva intención de que fuera una casa dedicada al Cádiz comercial y marítimo. ¿Hay discrepancias?

–No. Actualmente estamos trabajando, de la mano del ministerio y de la Junta, poco a poco pero creo que se van dando pasitos de ese proyecto museográfico de la Casa Pinillos encaminado a hacer del espacio una casa tipo del comercio de Indias. Estamos trabajando en ello sin perder de vista exposiciones temporales y alguna actividad del Festival de Música.

–Entiendo que ese espacio Falla del que se hablaba queda aparcado.

–Bueno, Manuel de Falla es evidentemente santo y seña de la ciudad de Cádiz, tenemos su casa natal enfrente de Pinillos y es una figura que no podemos descuidar. En principio, lo que está pensado es el proyecto de la casa comercial. Falla tiene que tener su sitio en Cádiz, y así lo tendrá seguro.

–Hay dos espacios de la Junta que funcionan bien y están en auge: el Archivo Histórico y la Biblioteca Provincial.

–El Archivo Histórico Provincial es una joya que tristemente muchos gaditanos no conocen. Todo se debe al trabajo de su director, Santiago Saborido, y de todo su equipo. Son unos apasionados del trabajo que hacen. Y destaca la cantidad de investigadores que vienen al Archivo. Ahora hay una exposición muy interesante sobre la Escribanía de Marina

–La digitalización de sus documentos sí es un proceso más lento, y también su acceso a través de internet.

–Bueno, vamos a buen ritmo, pero no es fácil digitalizar y ponerlos a disposición de la ciudadanía en un repositorio digital. Es un trabajo largo y complicado, pero vamos avanzando en ello.

–¿Y la Biblioteca, que hace una buena y callada labor?

–Este año ha batido récord de usuarios y visitas. Yo era usuario de esa biblioteca, pero cuando la he conocido por dentro y he visto la actividad literaria e incluso musical que realiza, el fomento de la lectura en los más pequeños... Hay una gran aceptación por el trabajo que hace Elena Sanz y todo su equipo. Es casi una gran desconocida, más allá del sistema de préstamo de libros.

–Vamos con el South, que parece una apuesta firme de la Junta y para el que se eligió Cádiz. Con algún recelo, que no sabíamos qué es lo que nos venía.

–La verdad es que he tenido suerte al ser delegado en esta etapa porque la consejería ha mirado con mimo a la ciudad de Cádiz. Este festival internacional ha sido un pelotazo. La primera edición de algo siempre crea cierto recelo, ciertos temores incluso. La apuesta económica de la Junta ha sido muy fuerte, más de un millón de euros, y sabíamos que el listón estaba muy alto. Pero creo que superó todas las expectativas de impacto, de generación de contenido, de visitantes, la hostelería, los hoteles. Cada vez somos más consumidores de series y creo que este festival es un acierto total. Y este año el South se mantiene y ampliaremos los espacios a utilizar, con el Palacio de Congresos, el Falla y algún que otro espacio más. La gente de Cádiz tiene que adoptar como suyo este festival. Se ha creado un producto de muy alta calidad y tenemos la suerte de que sea en Cádiz; lucharemos para que dure muchos más años.

–Este año está asegurado, el tercero será en primavera. Como no vamos a hacer una serie de ciencia ficción no vamos a hablar del cuarto año.

–(Ríe). Trabajaremos por que esto se fidelice aquí para que se quede en Cádiz por y para siempre.

–Sobre el Festival de Música podemos ir directamente al grano: ¿a Jorge Vázquez le gustó la última edición?

–Creo que el Festival de Música demandaba cambios. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de las afluencias de los diferentes eventos. Este año el festival ha aumentado de media un 24% la asistencia. Yo no sé si está mejor o peor; lo que sí sé es que ha ido más gente a verlo, por lo que creo que está más cercano a lo que demanda la ciudadanía. Sé que lo va a preguntar: ¿las orquestas?

–Pues sí, era la siguiente pregunta.

–Hay que tenerlas en Cádiz, por supuesto, y van a venir como dijimos en la presentación del festival. Pero no creo que el Festival de Música Española sea su sitio; tenemos que crear una oferta distinta. Va a haber un circuito en aquellas provincias que no disponen de orquestas, como es el caso de Cádiz.

Y volviendo al festival, creo que nunca hay que conformarse, siempre hay que ir reinventándose. La ciudadanía demanda cosas distintas, tenemos que llegar a un público más heterogéneo. Algunas decisiones fueron arriesgadas, que fueron las que tuvieron mayor éxito. La población evoluciona y las demandas son cada vez más heterogéneas. Tenemos que cuidar y mimar este festival que tiene más de veinte años de historia.

–La Junta está en el Patronato del FIT, que recientemente ha aprobado un cambio de rumbo.

–Sí, se ha tomado la decisión de cambiar la dirección. Como gaditano creo que el FIT perdió un poco el lazo con la población; creo que hay hacer un festival más cercano a la ciudadanía, más participativo. Evidentemente de calidad. Creo que había perdido un poco la visión con la que nació. Y el Ayuntamiento, que es su promotor, ha decidido promover el cambio de dirección y creemos que es una oportunidad inmejorable para que el FIT se convierta de nuevo en un referente, en un elemento dinamizador de la ciudad de Cádiz.