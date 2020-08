Andan en el PSOE municipal muy molestos y de uñas con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, en este caso no por una demora o una postergación de asuntos de gestión vitales para la ciudad, que sería lo habitual, sino por las prisas con las que el alcalde, José María González, ha convocado a la Comisión de Nomenclátor, órgano municipal al que corresponde el nombramiento de nuevas calles o el cambio de denominación de las existentes, para el 24 de agosto.

Unas prisas que suceden en realidad, como no, a una enésima demora o postergación: la de la convocatoria de esa comisión desde octubre y diciembre del año pasado, cuando los socialistas la solicitaron. En octubre, para pedir una calle con el nombre de Luis Arenal Plat, el veterano portavoz vecinal ya fallecido, y en diciembre, para que se dedicase otra a la Guardia Civil, en el 175 aniversario de su fundación.

Unas prisas que, además, responden ahora a un único objetivo: llegar al Pleno del 28 de agosto con el visto bueno de la comisión para el cambio de nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de la Sanidad Pública, una iniciativa que Adelante Cádiz propone emulando a la de varias de sus formaciones homólogas en otros ayuntamientos españoles.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha dirigido un escrito a la secretaria de la Comisión del Nomenclátor en la que pide que se vote su urgencia y que se incluyan las dos propuestas socialistas hasta ahora olvidadas o desdeñadas, o ambas cosas a la vez, por el equipo de Gobierno.

“A finales de esta semana nos han convocado para la Comisón de Nomenclátor, que no se convocaba desde junio de 2019, para ratificar un acta de la sesión anterior, que fue en marzo de 2019 y en la que se modificaron varios nombres de calles de la ciudad”, explica Mara Rodríguez, portavoz del grupo socialista.

“Me da muchísimo coraje que este Ayuntamiento y este equipo de Gobierno, que pasa de los procedimientos burocráticos –hemos visto que han tardado 16 meses en sacar el pliego de una guardería–, se de tanta prisa en convocar una comisión que llevamos tanto tiempo pidiéndole”, dijo en declaraciones a este periódico.

“Nosotros presentamos en octubre y en diciembre de 2019 dos propuestas, y entiendo que en todo este tiempo también lo habrán hecho otros partidos, para cambiar nombre de calles, porque todos deben ser homenajes a personas que hayan tenido una trayectoria que lo merezca”, recuerda la portavoz socialista.

“Los nombres de las calles no se pueden utilizar con fines partidistas y políticos: Ahora me interesa cambiar el nombre de la Avenida Juan Carlos I por la de la Sanidad Pública”, sentencia Rodríguez. “No voy a entrar en el fondo, pero lo que no me parece es que se utilice para eso una comisión municipal especial cuyo fin es poner en su sitio a gaditanos y gaditanas ilustres que han hecho algo por su ciudad. Y que el alcalde la convoque ahora porque le sirve de percha de una propuesta suya al pleno de agosto... Un pleno al que, salvo nuestra propuesta sobre el servicio público de alquiler de bicicletas y la del pliego del servicio de recogida de basuras, que es una necesidad para esta ciudad, van otras como la del concejal no adscrito, para que pongan duchas y lavapiés en la playa hasta el 28 de agosto... ese es el nivel de este Ayuntamiento”, añade Rodríguez.

“Y me da muchísimo coraje que el alcalde haya utilizado la convocatoria de una comisión municipal, que es de toda la Corporación, para su propuesta de la Avenida de Juan Carlos I”, insiste. “Que el alcalde, que desconoce absolutamente el funcionamiento del Ayuntamiento, utilice esta comisión, ahora que desde Podemos, Adelante, Anticapitalistas o los sin nombre, como yo les llamo, lo están haciendo en otros municipios, que llevamos pidiéndola desde octubre, es absolutamente lamentable”, afirma.

“Es absolutamente lamentable que lo use como percha para una propuesta que hace un alcalde que sólo se mueve a base de titulares, que a los medios de comunicación les vendrán muy bien, pero a la política municipal le viene de pena”, concluye.