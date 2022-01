Los profesores de Cádiz denuncian la "fatiga pandémica" que soportan los centros educativos

Profesorado "exhausto", con "dobles jornadas laborales", dedicando "todas las horas de guardia o muchas de su tiempo laboral no lectivo a suplir al profesorado enfermo o confinado", y un alumnado "que empieza a sufrir los problemas mentales y emocionales" tras tres cursos de pandemia, "con un grave aumento de los casos de ansiedad" y otras patologías mentales "que no se están abordando desde la administración", es el panorama que ha denunciado la Junta Personal Docente no Universitario de Cádiz en la concentración que este miércoles organizó en la Plaza de Mina.

Es una "situación de fatiga pandémica la que se está viviendo en los centros, ampliada aún más en estos últimos días por la llegada de Omicron", aseguran desde la Junta de Personal Docente no Universitario, que presidida por USTEA Cádiz, e integrada por las organizaciones sindicales ANPE, Apia, CCOO, CGT, CSIF, UGT y la propia USTEA, quiso con esta acción demandar a la Junta de Andalucía no sólo "más personal de refuerzo covid" sino también “más personal NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)" para el alumnado afectado.

Así, con esta doble finalidad, los representantes de los profesores gaditanos entregaron al equipo del delegado de Educación en Cádiz de la Junta de Andalucía, Miguel Andreu, una serie de reivindicaciones que competen tanto al alumnado de NEAE como a los escolares, en general, por la incidencia del virus empeorada tras la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad.

Reivindicaciones covid

Ante la expansión del virus con la variante Omicron, y su incidencia en los centros educativos, la Junta de Personal Docente de Cádiz exige "el nombramiento de un verdadero profesorado de refuerzo covid" hasta que finalice la pandemia".

"Las próximas semanas serán, sin duda, difíciles para todos los centros educativos de nuestra provincia. Recordamos, que, como ya ocurriera el curso anterior, este regreso coincide no solo con el momento de mayor expansión del virus en su variante más contagiosa, sino con el de peores condiciones climatológicas, con aulas que deben mantener ventanas y puertas abiertas para conseguir la ventilación cruzada", reflexionan lamentando que esta sea "la única arma eficaz" de la que dispone el profesorado "al no haber invertido absolutamente nada la Consejería de Educación en mejorar las condiciones de nuestras aulas con medidores de CO2 o filtros de aire HEPA".

Los representantes sindicales insisten en esta situación de “fatiga pandémica” que se está viviendo en loscentros con equipos directivos "agotados por responsabilidades que no les corresponden" y con "PAS sin cubrir en muchos casos que complican el funcionamiento de los centros y cargan aún más a profesorado y directivas".

Así, aclaran que defienden "la presencialidad siempre que sea posible" pero "en condiciones de seguridad reales para toda la comunidad educativa". Por ello, piden que se elaboren "protocolos claros", "que no cambien constantemente" y "que no dejen toda la responsabilidad sobre las espaldas" de los equipos directivos de los centros.

Asímismo, exigen "la bajada de la ratio en todos los niveles educativos como herramienta paramejorar no solo la calidad de la enseñanza y la atención al alumnado de NEAE, sino como mediode contención de la expansión de una pandemia que llevamos ya tres cursos padeciendo, sinque la Consejería haya aportado ni una sola medida eficaz de prevención".

Reivindicaciones NAE

"Llevamos años luchando para que se dé la atención de calidad que necesita el alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), el más vulnerable, pero aún dista mucho de ser la demandada para ser atendido en unas condiciones de integración real y digna, puesto que no se llegan a cubrir ni el 10% de las horas de atención necesarias", explican desde la Junta de Personal Docente que sí reconocen que la delegación de Educación de Cádiz es "sensible a esta problemática", "que se han aumentado las horas de PTIs" pero, con todo, "aún quedan más de 2400 horas sin cubrir", por lo que consideran "que han de redoblarse esfuerzos por conseguir aumentar la inversión necesaria".

Además, exigen a la delegación gaditana "transparencia" en este terreno con la elaboración "de un censo de la situación real y necesidades cubiertas y sin cubrir de este alumnado", ya que comienza "a ser preocupante a nivel social y sanitario el aumento de casos" que, aseguran, "ya se están estudiando en algunas zonas como la Costa noroeste gaditana".

De esta forma, consideran que "el servicio de inspección ha de tener un papel más activo ante el sistemático incumplimiento de los dictámenes que este alumnado tiene prescritos, y que está haciendo dejación de sus funciones".

Por todas estas carencias, avisan de que interpondrán "una denuncia contra la Consejería de Educación ante el Defensor del Pueblo y el Defensor del Menor" y no descartan "otro tipo de movilizaciones conjuntas a nivel andaluz", porque ya está bien de “repartir miseria” y "de jugar con la dignidad y la integración efectiva denuestro alumnado más vulnerable".