Una incidencia "desigual" en la vuelta al cole de los profesores gaditanos

Toda vez desenvueltos los regalos de Reyes y con los excesos navideños más que frescos en la memoria, los escolares y docentes gaditanos han regresado este lunes a los centros educativos aunque, por segundo año consecutivo, con más incertidumbre que certezas ante una pandemia que levanta una sexta ola no tan letal pero sí mucho más contagiosa. Una realidad que se ha dejado notar en colegios e institutos con la baja de 103 profesores, según se ha difundido la Consejería de Educación, y que a pie de calle ha dejado una incidencia "desigual", tal y como explica la presidenta de la Junta de Personal Docente de Cádiz, María Jesús León.

Un primer día de clases en el que 12 (0,3%) de los 4.500 centros públicos andaluces, 12 (0,3%), han requerido del procedimiento urgente de llamada telefónica para garantizar el servicio educativo, "siendo uno de Cádiz", según el comunicado de la consejería liderada por Javier Imbroda que "este martes tendrá lugar el primero de los dos llamamientos semanales para dar cobertura a las sustituciones y vacantes a través del sistema Sipri (el segundo tendrá lugar el jueves como es habitual)". Sin embargo, tal y como ha revelado María Jesús León, "este programa informático, que es con el que se trabaja habitualmente, tarda como mínimo 7 días entre la petición y la incorporación" . "De hecho, se anunció desde la Consejería que debido a este situación las sustituciones se avisarían con llamadas telefónicas".

La presidenta del organismo, que ha asegurado que desde Educación no les han facilitado los datos oficiales, habla de una incidencia "desigual" en ese primer día de clases en los centros gaditanos, aunque asegura que "los verdaderos efectos" de esta ola se notarán "dentro de dos semanas" después de la convivencia en clases "con una ratio muy por encima de la recomendable en una situación epidemiológica" y donde "no se ha fortalecido al profesorado con refuerzos covid".

Así, según el muestreo que desde la Junta de Personal Docente han realizado esta jornada de lunes, se revela que hay centros de la provincia que han sufrido bajas "más que notables", como es el caso "en la capital del IES Cornelio Balbo con 14 de 90 profesores de baja o el de Zahara de la Sierra con 4 de 15", facilita explicando que "tampoco tenemos seguridad si son por covid o por ser contacto estrecho" y que hay centros, "como el mío propio en Grazalema", afirma, donde han acudido el 100% de los profesores a trabajar.

La vuelta al cole en las cárceles de la provincia también se han visto afectadas por el nuevo envite de la covid por lo que se han suspendido "varios turnos de clase" por el confinamiento de distintos módulos en Puerto III "y las clases de secundaria enteras", precisa León.

Con todo, para la Junta de Personal Docente, que está de acuerdo "con la presencialidad" siempre que las aulas sean lugares seguros "para los alumnos pero también para los docentes", se quejan de que no se están cumpliendo muchas de las medidas. Una de ellas, el refuerzo covid. "Es una farsa, una tomadura de pelo, puesto lo único que se está haciendo es cumplir con la legalidad de que un aula en primaria no debe superar los 25 alumnos y los 30 en secundaria, y eso es lo que se está reforzando. Sólo se está cumpliendo la norma pero eso no es un refuerzo covid", explica León que pide "la reducción de la ratio" en este delicado contexto de aumento de contagios "y clases, por ejemplo de secundaria, llenas de gente".

León habla además de "descontrol" en cuanto a los protocolos pues "más allá de las últimas medidas de confinar si hay más de cinco contagios en el aula o un 20% de la clase", cada centro "está haciendo lo que puede". De hecho, algunos centros de la provincia han indicado estos días a las familias que "las personas con pautas completa de vacunación y asintomáticas" aunque sean contactos estrechos de un contagiado podrán acudir a dicho centro "con mascarilla FFP2 y extremando las medidas sanitarias"

Y es que para la Junta de Personal Docente no se ha mejorada "nada", no se ha preparado "nada", en dos años de pandemia en cuanto a la seguridad del profesorado. "Que se baje la ratio y que las bajas se cubran rápido, es lo que pedimos porque queremos estar en el aula, queremos presencialidad. Y hoy la vuelta al cole, como te digo, ha sufrido una incidencia desigual pero hablamos en 14 días con este panorama, a ver qué pasa...", lamenta.