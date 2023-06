Las primeras decisiones de Bruno: desde los coordinadores de áreas a la separación de Cultura y Fiestas y una concejalía dedicada a los fondos europeos

El alcalde Bruno García ya ha descubierto las cartas de la organización del equipo de Gobierno. Después de que comunicara uno a uno a sus ediles las responsabilidades que van a desempeñar el mismo domingo, este lunes ha presentado a los medios de comunicación la organización y el reparto de áreas que va a tener cada uno de los concejales.

Va a ser un equipo de Gobierno que va a pivotar sobre seis grandes áreas que van a estar coordinadas cada una por un teniente de alcalde, que va a ser la guardia pretoriana de Bruno García. Estos son José Manuel Cossi, Maite González, Pablo Otero, Beatriz Gandullo, Juancho Ortiz y José Carlos Teruel. Cada uno de ellos van a dirigir las áreas en las que se incluyen todas las concejalías que se han diseñado para este nuevo equipo de Gobierno.

Aunque cada una tienen sus nombres específicos, Cossi va a ser el hombre fuerte en el Urbanismo, Maite González en el económico; Pablo Otero en los servicios sociales; Beatriz Gandullo en todo lo que se refiere al fomento económico; José Carlos Teruel lo será en medio ambiente y Juancho Ortiz en la seguridad ciudadana.

Entre las novedades que trae este nuevo equipo de Gobierno está la separación de Cultura y Fiestas que recaen precisamente en dos de la mujeres que tienen tenencia de Alcaldía. Cultura va a estar desempeñada por Maite González y Beatriz Gandullo tendrá Fiestas y Carnaval. Dentro de Cultura se abre otra concejalía que es la de Hermandades y Cofradías, que va a estar desempeñada por José Manuel Verdulla.

Tal y como ya anunció durante la campaña, también ha creado la Concejalía de Economía Azul, que ha recaído en Carlos Lucero. Y una de las grandes novedades es la Concejalía de Fondos Europeos, que estará en José Manuel Cossi, una de las manos derechas del alcalde.

Llama también la atención que Juancho Ortiz va a tener numerosas responsabilidades, en todo lo concerniente a Policía Local, Seguridad Ciudadana y Comunicación, esta última también desempeñada en el Gobierno de Teófila Martínez. Esta sorpresa surge tras las quinielas que le ponen como presidente de la Diputación Provincial. El propio alcalde ha señalado que en la actualidad ese tema no se ha abordado y aún no se ha puesto ningún nombre encima de la mesa. En este caso ha dicho que a pesar de todo lo que se está diciendo, son rumores.

Una de las concejalías que siempre tiene una importante repercusión por la problemática que hay en Cádiz es la de Vivienda, que va a estar gestionada por uno de los fichajes del actual PP, Ana Sanjuán.

Otra de las que se estrena, Virginia Martín, va a estar en todo lo relacionado con la Mujer, LGTBI, Inclusión y Mayores.

Bruno García también ha dividido la ciudad en cuatro distritos donde los concejales van a mantener encuentros con todos los vecinos. Estos distritos van a estar coordinados por la concejala Loli Pavón, que también estará al frente de uno de ellos, y los otros tres serán para Nuria Álvarez, Carlos Lucero y Virginia Martín.

El alcalde ha señalado que este equipo "va a dar la cara, se van a partir el alma y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. La política se trata también de dormir tranquilos, de darlo todo. No vamos a poder llegar a todo, no tenemos una varita mágica pero vamos a hacer todo lo posible para que cuando acaben estos cuatro años durmamos tranquilo y que hayamos sido capaces de hacer un buen trabajo".

Dentro del vertiginoso ritmo que supone el arranque de un mandato con un equipo de Gobierno novedoso, el alcalde ha señalado que en el horizonte está la reunión que va a mantener en la tarde de este lunes con los portavoces de la oposición, Óscar Torres (PSOE) y David de la Cruz (Adelante Izquierda Gaditana), donde van a ir sentando las bases de esa colaboración que todos expresaron el pasado sábado en el Pleno de investidura. Asimismo, tendrán que ir concretando el modelo del nuevo Ayuntamiento que tendrá que votarse en el Pleno de Organización que será previsiblemente el día 30 de junio.

De momento, el alcalde ha señalado que todavía no se ha decidido los representantes que va a haber en cada uno de los organismos y empresas municipales, ni tampoco el número de concejales que se van a encontrar liberados total o parcialmente, pero sí ha avanzado que los va a haber en la dos modalidades.

A preguntas de los periodistas si iba a echar a trías algún proyecto o iba a revertir alguna de las decisiones del equipo de Gobierno anterior, como el nombre de calles, Bruno García ha sido categórico: "Sinceramente, no es mi prioridad, no vengo aquí a hacer el reverso de lo anterior. Vengo a mirar el futuro. No vengo a preguntar cosas anteriores sino a afrontar lo que viene. Las decisiones prioritarias son las que le vengo diciendo. No vengo cambiar nombres de calle y de edificios. La prioridad son las personas y vamos a intentar los temas que requieren los gaditanos y hay muchas cosas que hacer. No vengo a ser el reverso de nada".