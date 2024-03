La pretemporada de playas en Cádiz comenzará sin duchas ni lavapiés

El próximo 24 de marzo, Domingo de Ramos en nuestro calendario, comienza la pretemporada de playas en la ciudad de Cádiz marcada, como en muchos de los arenales de nuestro país, por la sequía. De esta manera, tal y como ha anunciado el alcalde de Cádiz en Junta de Gobierno Local, no se van a instalar las duchas y lavapiés, "al menos por ahora".

"Será la situación de sequía la que nos marque el rumbo en este sentido", ha explicado Bruno García que el pasado año esperó al 14 de agosto para cortar el agua de estos servicios en las playas de la ciudad. "Esta vez, teniendo en cuenta los niveles de agua, hemos decidido, directamente, no instalarlas y ya, en función de cómo avances los parámetros de la sequía pues iremos viendo", ha argumentado.

Sí ha asegurado el primer edil que este inicio de pretemporada, que se desarrolla hasta el 31 de mayo, contará con la puesta en marcha de "los módulos, el servicio de socorrismo, el servicio de limpieza, la oficina de Turismo, que ha tenido algunas mejoras, y pasarelas articuladas de madera en los accesos a la playa más frecuentados".

Concretamente, permanecerán abiertos los módulos de la playa de la Caleta (situado junto al acceso principal) y los módulos 2 y 3 de la playa Victoria. El módulo 2 (situado frente a la calle Antonio Accame) estará del 24 al 31 de marzo, periodo que comprende la Semana Santa. El módulo 3 es el central (situado frente a la calle Doctor Herrera Quevedo). Los horarios serán de 12.00 a 17.00 horas de lunes a viernes y de 12.00 a 18.00 horas los sábados y los domingos.

En la playa de la Caleta habrá un socorrista en el puesto de socorro y en la torre de vigilancia, un patrón y un socorrista en una embarcación y un conductor y un técnico de emergencias sanitarias en una ambulancia de soporte vital básico. En la Victoria, en el módulo central, un socorrista en el puesto de socorro y en la torre de vigilancia, un patrón y un socorrista en una embarcación y un conductor y un médico, un enfermero y un conductor en una ambulancia de soporte vital avanzado.

En cuanto a la limpieza, se incrementará la instalación de contenedores sobre la arena y el operativo de limpieza de las playas, que será de 26 personas llegando de manera progresiva a las 47 personas antes del 31 de mayo, cuando finaliza esta pretemporada.

Naturismo y playa canina

Además, Cádiz estrenará a partir del domingo la señalética del espacio reservado para el naturismo, mientras que la playa canina tendrá que esperar todavía un poco más.

"El espacio canino aún no se puede utilizar porque tenemos que recibir el Plan de Protección de Playas de la Junta de Andalucía, que todavía no lo hemos recibido, pero ese plan se va a dar, ese camino está activo. Con todo, la señalética todavía no se va a poner porque el espacio todavía no está habilitado", ha asegurado García sobre el área contemplada delante de las instalaciones marítimas de Torregorda. Una zona que, según se explicó en su momento, contaría con 340 metros para la expansión de perros que vayan con correa y otra zona de 125 metros para aquellos que vayan sin atadura y gocen de total libertad de movimiento.

En cuanto al espacio reservado para el nudismo -una zona que quedará señalizada a partir de este domingo en un espacio de 700 metros que irán desde el Ventorrillo de El Chato y Torregorda- hay que recordar que el hecho de que se acote un área para el disfrute de naturistas y nudistas no implica que se sancione a las personas que decidan hacer esta práctica en otra playa de la ciudad. "Lo que nosotros decimos es que se ha habilitado un espacio para favorecer el naturismo", se ha ajustado el alcalde.

"Sobre Santa María, no hay mejor reclamación que en los juzgados"

Una parte de nuestra costa que inicia la pretemporada de playas con no pocos problemas es la zona de Santa María del Mar. La rotura del tubo del colector aguas pluviales de la playa de Santa María del Mar han provocado unas obras de emergencia acometidas por el Ayuntamiento de Cádiz y no pocas críticas de la oposición que ha pedido al alcalde "más sangre" para reclamar a la Junta de Andalucía que asuma sus responsabilidades con la ciudad.

"No se me ocurre mejor reclamación que hacerle a la Junta de Andalucía que hacerlo en los juzgados. Tenemos un pleito con ellos, mantenemos el pleito, y nuestra posición. ¿Dónde está la no defensa? Si la defensa es poner una pancarta en Santa María, pues no lo voy a hacer. Hay otras fórmulas, está el diálogo y a veces, cuando no se encuentra la fórmula, porque es un conflicto judicial que venía ya de antes, lo que hacemos es solucionar el problema a corto plazo pero seguir manteniendo y defendiendo los intereses de la ciudad", ha rebatido el alcalde popular.

El servidor público ha recordado que "las máquinas ya están allí" (en referencia a que ya han comenzado los trabajos de emergencia) pero ha precisado que esto no significa que el Ayuntamiento cargue con costes que no son suyos. "El Ayuntamiento va a hacer la obra, porque le duele, pero luego vamos a reclamar quién paga, de hecho, ya lo estamos haciendo", ha sentenciado.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz también se recuerda que estas obras mantendrán cerrado el acceso al público al tramo norte de la playa Victoria, entre la calle Cielo y la escalera de Caracol.