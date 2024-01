Perros y nudistas tendrán ya playas acotadas en Cádiz capital

El alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció este viernes, tras la reunión de la Junta de Gobierno de esta semana, que se ha procedido a la aprobación de un plan de explotación de las playas de la capital que tendrá un período de aplicación de los cuatro años comprendidos entre este 2024 y 2027.

Esta aprobación está aún pendiente de la aprobación o la presentación de alegaciones por parte de la Junta de Andalucía, que recibirá el documento completo para su estudio y tramitación antes del próximo 15 de enero.

Novedades en el plan

Este nuevo plan de explotación de playas incluirá dos grandes y polémicas novedades.

La primera es que se hará realidad una novedad ya aprobada en el Pleno del mes de agosto y que se podrá practicar el naturismo, o sea el nudismo, en una zona de la playa de Cádiz que quedará acotada y señalizada en un espacio de 700 metros que irán desde el Ventorrillo de El Chato y Torregorda.

Bruno García anunció que le parecía también digno de destacar dentro de este nuevo plan de explotación de playas algo que también responde a una demanda de las numerosas personas que tienen perro en Cádiz. Así, el alcalde puso sobre la mesa que esta próxima temporada comprendida entre marzo y octubre, Cádiz contará también con una playa canina que se ubicará delante de las instalaciones marítimas de Torregorda.

Bruno García incide en que la selección de este lugar no ha sido caprichosa sino que responde a recomendaciones hechas desde Medio Ambiente que incide en que estos espacios dedicados a los canes se deben ubicar en los extremos de las playas.

Otro argumento utilizado por el equipo de gobierno a la hora de avanzar con este plan de explotación de playas es el hecho de que estas aguas de esa zona del litoral "no están censadas", lo que quiere decir que no se consideran zona de baño "oficial".

Eso implica también que si se hubiera seleccionado para el esparcimiento y baño de los perros una zona de baño habría que descatalogarla, algo que implica un "trámite más complilcado".

Este plan incluye también otra novedad y es que se incluye una franja calificada por García como "colchón" de 40 metros que van desde el final de la zona de baño y el principio de la canina.

Ésta será una zona de paso o "colchón" entre las dos playas. A partir se abren dos tipos de playas caninas dentro de ese espacio delimitado. Habrá 340 metros para la expansión de perros que vayan con correa y otra zona de 125 metros para aquellos que vayan sin atadura y gocen de total libertad de movimiento.

Eso sí, la zona en la que los perros irán sueltos, sin correo, estará totalmente vallada para evitar que los canes transgredan los límites impuestos por el Ayuntamiento y facilitar la convivencia de toda la ciudadanía.

A su vez, el Ayuntamiento deja claro que la playa estará señalizadas y se expondrán con claridad las normas de uso, a la vez que se dejará bien claro cuál es el principio y el final de esa zona acotada para usuarios con perrios. Y, como no puede ser de otra manera, estos espacios contarán con equipamientos especiales tales como bebederos, zonas de limpieza con contenedores especiales para tirar los excrementos caninos. Y otra cuestión importante es no se permitirá el acceso de los perros a las zonas de dunas para la lógica protección de estos espacios de especial cuidado.

Playa nudista en Cádiz

Una cuestión que podría resultar polémica es el hecho de que el hecho de que se acote un espacio para el disfrute de naturistas y nudistas no implica que se prohíba que la gente se desnude en el resto de las playas de la capital. A pesar de eso dijo que "no se permitirá", aunque fue el propio concejal de Playas, José Carlos Teruel, quien dejó claro que no se multará ni penalizará de ninguna manera a estas personas que opten por lucir su cuerpo sin roba más allá de los espacios delimitados por el Ayuntamiento.

En caso así, según Teruel, el usuario que no esté de acuerdo con convivir en la misma arena con alguien desnudo podrá llamar a la Policía Local que se encargará de recordar a el naturista que no está permitido y que para esa práctica hay una zona delimitada. Pero, a pesar de ello, nunca se entrará ni en sanciones ni multas.

"Intentamos ordenar las playas. No hay interés en sancionar, sino todo lo contrario". redundó José Carlos Teruel. Tanto es así que el alcalde recordó que tampoco se multará, siguiendo esa filosofía que lo único que persigue es hacer más fácil la convivencia entre la ciudadanía, a quien vaya vestido en una zona dedicada al naturismo.