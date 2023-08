Se puede ir desnudo a cualquier playa de Cádiz, según le recuerdan los naturistas al PP

La confusión sigue ahí. Las últimas declaraciones del concejal de Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, en las que indica que “ahora mismo, con la normativa en las manos, no se puede hacer naturismo en ninguna parte de la playa hasta que no se balice” han provocado la rápida reacción de los colectivos naturistas.

El propio presidente de la Federación Española de Naturismo, Ismael Rodrigo Rodríguez, le recordaba este jueves al Partido Popular de Cádiz que el 1 de agosto se publicó la nueva Ordenanza que entró en vigor el día después “y no hay que más que leerla, no caben interpretaciones”. Con esto, desde este colectivo invitan a Teruel a que rectifique, ya que la propia Ordenanza indica que no cabe sanción o denuncia alguna en ninguna de las playas de Cádiz por el hecho de ir en cueros.

El propio Ismael Rodrigo aclara que de la Ordenanza desapareció el apartado destinado a las sanciones. “No hay duda. Se han quitado las prohibiciones”.

La mismo Ordenanza mantiene que se vuelve a la legalidad que se impone a nivel estatal donde se dice que la desnudez no está prohibida en España y, por lo tanto, en ninguna playa de Cádiz. “Se dice con claridad rotunda que el nudismo es legal”.

En cuanto a la novedad que este miércoles hacía público el concejal José Carlos Teruel sobre la petición que se va a llevar al próximo Pleno sobre el balizamiento de una zona acotada para el nudismo, desde esta federación ven con buenos ojos el hecho de que el Ayuntamiento recomiende mediante una Ordenanza un lugar concreto de la playa, “pero no nunca obligará a nadie a hacerlo ni sancionará a nadie por hacerlo fuera de esa zona acotada”.

Ismael Rodrigo comenta que con balizamiento o sin él, los gaditanos y turistas que practican el nudismo suelen ubicarse en zonas que los naturistas definen como espacios de tradición nudista, “y no va a otros sitios por mucho que no esté prohibido. No puede pasar nada. No sé por qué narices les cuesta tanto a las personas del Partido Popular aceptar esto. Decir esto no provoca ningún problema porque saben que la gente no va a ir a desnudarse a la playa Victoria”, según el presidente de la Federación Española de Naturismo.

Según esta fuente, “parece que se quiere organizar una cierta confusión diciendo que como habrá una zona que se va a señalizar quiere decir que en el resto está prohibido. Pero sólo hay que leer la Ordenanza para saber que esto no es así y que en el resto de la playa no está prohibido ir en cueros”.

Por lo tanto, desde esta federación no ven con malos ojos la propuesta del balizamiento de una zona de Cortadura, aunque “dependerá de cómo se le ponga:si se pone Playa Nudista, sí lo critico porque si se expresa así eso tiende a la confusión. Sería correcto si se pone, por ejemplo, como en muchos lugares, Playa de Tradición Nudista porque con eso se defiende esta práctica como una tradición”.

Otra opción que aplauden es que en el cartel que se ubique en la zona que quedará balizada se indique ”Uso nudista recomendado”. “Que se pone así que es lo que pedimos”, ya que, desde esta federación recuerdan al Ayuntamiento de Cádiz que el Defensor del Pueblo “deja claro” que para este tipo de cuestiones tienen que contactar con las asociaciones naturistas.

A su vez recuerdan que en esas zonas acotadas se recomienda ir desnudo, aunque esto tampoco será obligatorio, “pero sería lo conveniente, que si vas allí respetes esa fórmula porque si todo el mundo va con bañador a una zona de tradición nudista pues se acaba con la tradición”.