"La Policía Local de Cádiz no tiene ningún equipo específico de desalojo, dispersión, ni alejamiento para las personas sin hogar"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a la denuncia del Comité de Empresa de la UTE adjudicataria del mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de la ciudad sobre "un protocolo inhumano" que obliga a sus empleados a colaborar con la Policía Local en el desalojo de personas sin hogar en parques y jardines públicos, a costa de sanciones disciplinarias en el caso de que se nieguen.

El Gobierno local "quiere dejar claro que sigue el mismo protocolo para la limpieza de los lugares donde se ubican las personas sin hogar en los parques y jardines de la ciudad. En este sentido, deja muy claro que no se ha dado instrucción alguna por parte de ninguna delegación municipal para que se haga una retirada de los objetos personales de estas personas", asegura en un comunicado difundido anoche.

"Una de las obligaciones que tiene este ayuntamiento es la de proceder a la limpieza de estos lugares para la mejor salubridad por parte de estas personas que viven en la calle y también de toda la ciudadanía. Cuando se llevan a cabo las labores de limpieza, los operarios de Parques y Jardines van acompañados de agentes de la Policía Local como apoyo, como se viene haciendo desde hace muchos años. Lo que se hace es retirar los objetos abandonados o los posibles residuos que se puedan haber acumulado. Las pertenencias personales de las personas no se retiran en ningún caso. De hecho, cuando aparece algún documento de identificación personal o cualquier objeto, se retira y se informa a los equipos de calle para que alerte a las personas sin hogar a las que pertenece", explican en el mismo escrito.

Par de zapatos y una prenda de ropa de una personas sin hogar en una zona verde. / D. C.

"Las tareas de limpieza tienen dos puntos fijos que son la Alameda y San José en extramuros, mientras que en otros lugares se hace de manera más esporádica como Canalejas, Telegrafía, plaza de las Tortugas, Santa Bárbara, el Corralón y plaza de España entre otros", añaden.

"Este equipo de Gobierno quiere dejar muy claro que no existe ningún dispositivo específico de desalojo, dispersión y alejamiento por parte de las personas sin hogar por parte de la Policía Local, tal y como se le ha acusado. Los agentes, tal y como se ha citado anteriormente, van en modo de apoyo a los propios trabajadores que deben realizar las tareas de limpieza", afirman.

Por todo ello, este equipo de Gobierno insiste en que “ni existe ni va a existir cualquier tipo de actuación o instrucción que sea lesiva para las personas sin hogar. Lo que sucede es todo lo contrario y es el progresivo aumento de los recursos municipales para este colectivo, con más plazas para pernoctar y el refuerzo de la asistencia, con especial incidencia en el cuidado de la salud física y mental”. En este sentido, asegura que “todo esto lo estamos haciendo con recursos y mucha voluntad”.