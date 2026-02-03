La UTE de mantenimiento de jardines de Cádiz niega que su personal colabore en el desalojo de personas sin hogar

Un vehículo de la UTE de limpieza junto a uno de la Policía Local actuando en una zona verde.

El Ayuntamiento de Cádiz acaba de emitir a las 15:34 horas de este martes 3 de febrero un comunicado de la UTE Infraestructuras Verdes Cádiz, adjudicataria del servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad en el que niega la denuncia efectuada por su Comité de Empresa sobre la colaboración de sus trabajadores en el desalojo de personas sin hogar en parques y jardines.

"En relación con las informaciones difundidas en el día de hoy, relativas a la supuesta comunicación de órdenes por parte de esta empresa al personal de jardinería para desalojar a personas sin hogar de las Zonas Verdes públicas, ponemos en conocimiento de ese Ayuntamiento que dicha información es rotundamente falsa", dicen en el comunicado remitido por la UTE al Consistorio.

"El personal de esta UTE se limita exclusivamente a la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de las Zonas Verdes, actuaciones que se llevan a cabo únicamente una vez que dichas ubicaciones han sido previamente desalojadas por la Policía Local, sin que exista intervención alguna por parte de esta empresa en ese sentido. Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional que estimen oportuna", concluyen en el escrito remitido por la empresa al Consistorio gaditano.

Enseres retirados a personas sin hoga en un vehículo de la UTE adjuditaria del mantenimiento de las zonas verdes. / D. C.

En su denuncia el Comité de Empresa de la UTE sostiene que "el Ayuntamiento de Cádiz implantó hace ya más de un año un 'protocolo de actuación para la limpieza de zonas verdes en lugares donde pernoctan personas sin hogar', y que, a fecha de hoy (en pleno invierno y con cuatro fallecidos ya en nuestras calles en el plazo de un mes), sigue practicándose de forma sistemática, insensible e inhumana por parte del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

"Como consecuencia de dicho 'protocolo', todos los días de la semana (salvo los lunes) dos trabajadores/as de la empresa adjudicataria del concurso de mantenimiento de los jardines públicos de la ciudad (con una plantilla, por cierto, notablemente escasa) son destinados a la tarea que, hasta hace pocos días, se referenciaba en el cuadrante diario de trabajos como 'indigentes' y que conlleva, entre otras, la realización de las siguientes funciones: