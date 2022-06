La polémica del nudismo en las playas de Cádiz: El PP alega la ordenanza para reducir su práctica a Cortadura

La cuestión del nudismo en Cádiz vuelve al centro del debate. El PP de Juancho Ortiz anuncia alegaciones a la ordenanza de playas con hasta nueve enmiendas a la normativa aprobada en el pleno municipal de marzo de 2022.

En palabras de Juancho Ortiz, esta batería de alegaciones buscan mejorar los servicios de playa y el disfrute de las mismas. El enfoque principal del PP es que el nudismo en Cádiz quede relegado al tramo de Cortadura a Torregorda ya que, según entienden, la modificación aprobada en marzo lo que hizo fue validar el nudismo en todas las playas gaditanas.

“La nueva norma, por mucho que estén intentando confundir, deja claro que a partir de ahora se permite el nudismo en todas las playas —urbanas, naturales, y a cualquier altura—, y nosotros creemos que debe estar restringido a Cortadura y en el tramo en el que se ha practicado siempre”, argumenta Ortiz.

El Ayuntamiento retiró la prohibición expresa al nudismo

En la modificación de la ordenanza del gobierno municipal, se aprobó retirar todas las manifestaciones expresas dirigidas a prohibir el nudismo en las playas de Cádiz. Simplemente, pasó a concretarse su uso en el tramo ya existente de Cortadura y se retiró del articulado las palabras que mencionaban con literalidad la prohibición. Esto lo hicieron eliminando un artículo sobre vestimenta en las playas. Sin embargo, no se llegó a redactar ningún artículo que fomentara el nudismo más allá de Cortadura.

El enfoque que el gobierno de Kichi dio a la ordenanza de playas no gustó en el seno de los populares. Estos consideran que, pese a las explicaciones dadas, es una autorización al nudismo y que esto chocaría contra el carácter familiar de las arenas gaditanas. Y añade: “Los naturistas también están de acuerdo en que no estarían cómodos en playas como La Caleta o Santa María, y los gaditanos ya lo han dicho de manera clara. ¿Para qué crear un problema donde no lo hay con todas las deficiencias y problemas que sí tienen las playas ahora, entre ellas la falta de limpieza?”.

El resto de alegaciones presentadas por el PP

Los populares también han solicitado que la temporada de playas dure hasta octubre, que haya dos retenes de salvamento permanentes en Santa María del Mar y Cortadura. Otra petición es que las nuevas playas se habiliten para perros. Y ponen de ejemplo la pequeña playa que se forma a la entrada de la Punta de San Felipe.

Asimismo, insisten en que la ordenanza no cambia nada respecto al surf. Por lo que exigen que se balice un tramo en Cortadura, lo más cercano a El Chato, para esta práctica. Y también llama la atención al gobierno municipal acerca de que no exista un artículo concreto para tratar la accesibilidad de las playas.