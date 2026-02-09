La plantilla del Ayuntamiento de Cádiz ya supera el millar de trabajadores

Más de mil personas en plantilla. 1.022, en concreto, son los trabajos que sostiene el Ayuntamiento de Cádiz, que este 2026 ha visto incrementada su plantilla de trabajadores con la creación prevista de esos nuevos 22 empleos. Un aumento que certifican tanto el presupuesto que ya están en vigor tras haber superado el período de alegaciones sin que se haya presentado ninguna como la Relación de Puestos de Trabajo que el Pleno validó también la pasada semana.

Recoge este último documento todos los puestos que hay que ocupar por jubilaciones, fallecimientos o bajas por incapacidad, diversas transformaciones que se van a hacer de puestos entre áreas o delegaciones; los 22 nuevos puestos que se crean, o puestos de nueva creación que se producen por una adecuación organizativa del Ayuntamiento.

Los nuevos puestos que necesita el Ayuntamiento son un técnico de Juventud, un técnico de Guardería, un tramoyista, técnicos de la Administración General para Gestión Tributaria, Deportes, Medio Ambiente y Salud; administrativos para Personal, la Casa del Carnaval, la Oficina de Atención al Ciudadano, y Gestión e Inspección Tributaria. Se necesitan también dos auxiliares de Biblioteca, un ayudante de Biblioteca, cuatro subalternos, un educador social, un trabajador social y dos arquitectos técnicos para Urbanismo.

Por su parte, los puestos que se crean por necesidades organizativas del Ayuntamiento son el de director del área de Cultura, adjunto a dirección en Secretaría, jefe de negociado de Participación Ciudadana, coordinador de Teatros, técnico electricista de Teatros, jefe de actividades de Deportes y jefe de Medicina Deportiva también para este área de Deportes.

La ampliación de la plantilla lleva consigo, lógicamente, un incremento económico. Nada menos que 62.595.843,05 euros necesitará el Ayuntamiento para el sostenimiento de su plantilla de trabajadores, que se traduce en un incremento económico de 1,6 millones con respecto al año anterior (incluyendo las cotizaciones sociales).

Por conceptos o capítulos, hay que reseñar que el coste se reparte, básicamente, entre los 45,7 millones de euros que supone la plantilla de funcionarios (excluidos los costes sociales) y los apenas 291.362,43 euros del personal laboral (fruto del proceso de estabilización que se ha realizado en las últimas fechas), incorporándose a ambos colectivos una partida de 14,5 millones en Seguridad Social.

Hay que sumar también el coste, en materia de Personal, de la propia Corporación Municipal, que asciende a 871.185,55 euros este año 2026; frente a los 853.345,51 euros que costó el año anterior.

Esta reorganización de la plantilla municipal ha sido acordada con los representantes de los trabajadores municipales. En concreto, especifican las actas de las reuniones que el 90,38% de la Mesa de Negociación ha apoyado la nueva RPT, lo que se traduce en el voto favorable de los sindicatos Autonomía Obrera, UGT, y los dos policiales (UPBLA y SPLCA). Por su parte, los representantes de Comisiones Obreras optaron por la abstención.

Cinco nuevos empleos para los depósitos de tabaco

El incremento de plantilla tiene un coste este 2026 cifrado en 723.091,33 euros. Y una parte de esa cuantía se localizará en los depósitos de tabaco que tienen previsto abrir sus puertas como nuevo centro social y económico en poco más de un mes (según la última previsión lanzada por el alcalde). Cinco trabajadores, en concreto, se incorporan a la plantilla para atender la biblioteca de los depósitos.

También destaca entre las novedades la creación de una nueva unidad de Accesibilidad, que tendrá a un auxiliar administrativo y a un arquitecto técnico.

26 jubilaciones previstas este año

Un total de 26 trabajadores dejarán de prestar su función en el Ayuntamiento a lo largo de este año con motivo de su jubilación. De hecho, cuatro de ellos ya están jubilados (el último de ellos el pasado viernes 6 de febrero). En cuanto a puestos o categorías, se trata de cuatro administrativos, siete auxiliares de diversas áreas, un ayudante de biblioteca, dos encargados, un inspector de Consumo, cinco policías locales, un subalterno, un jefe de Negociado de Consumo y Mercados y cuatro técnicos, de Cultura, Deportes, Mantenimiento Urbano y Conserjería.