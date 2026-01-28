Cádiz ya tiene presupuesto municipal en vigor para 2026

Tan solo 28 días después de comenzar el año, Cádiz ya tiene presupuesto para todo 2026. Aunque la ley obliga a los ayuntamientos y otras administraciones públicas a tener el presupuesto anual aprobado antes del 1 de enero, lo cierto es que Cádiz no había tenido nunca unas cuentas aprobadas con tanta antelación. No ha sido antes del 1 de enero, pero sí en el primer mes del año.

Fue el pasado 22 de diciembre cuando el Pleno municipal aprobó el presupuesto para 2026 en fase inicial, gracias a la mayoría absoluta del PP, que apoyó en solitario el documento económico elaborado, que asciende a 204.865.160 euros, lo que se traduce en un incremento de un 4,58% respecto al presupuesto anterior (es decir, casi 9 millones de euros más).

Tras la publicación del acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia no se ha presentado ni una sola alegación al presupuesto, por lo que finalizado el plazo de exposición -y atendiendo a la legislación- adquiere el carácter de definitivo, sin necesidad de ser elevado nuevamente al Pleno.

La teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Maite González, ha mostrado su satisfacción al contar ya de manera formal con presupuesto para 2026, entendiendo que de este modo "cumplimos con nuestro compromiso y la responsabilidad de aprobar un presupuesto todos los años y, en este caso, podemos contar con él desde el principio del ejercicio, lo que da estabilidad presupuestaria".

Ha aprovechado la concejala esta aprobación definitiva para poner de relieve los aspectos más destacados de un presupuesto que según destaca "ponen el acento en lo social y en las inversiones en la ciudad". Así, señala que el área de Servicios Sociales crece un 4,31% económicamente hablando, con más de 24,3 millones de euros para este año. "Esto significa que se invierte en materia social un 34,23% más que lo que se hacía con el anterior equipo de gobierno y 6,2 millones", aclara.

En materia de inversiones, cita actuaciones como la segunda fase de los depósitos de tabaco, la finalización de la pérgola de Santa Bárbara y la urbanización de calles como Marianista Cubillo, con un montante de 3,85 millones de euros, a los que se suman otros, 5,8 millones de otro préstamo bancario que se utilizará para ejecutar inversiones en colegios públicos, "multiplicándose por ocho la inversión en la mejora de los centros educativos públicos de la ciudad"; en el Cementerio de los Ingleses, en equipamientos de playas, en la renovación del alumbrado público, en las calles Mirador o Dársena, en las paradas de autobús de la Línea 1 o en la infraestructura de alerta del maremoto, apunta González.

En otro orden de cosas, destaca también el incremento de un 10% del presupuesto en el área de Cultura; o el incremento de 4,5 a 7,9 millones de euros para el contrato de transporte público (que en principio debe salir a licitación este año, aunque difícilmente podrá adjudicarse antes del 31 de diciembre). Y menciona "una importante subida" en Mantenimiento Urbano "al incorporar ya años completos de los contratos adjudicados" y al contemplar también el nuevo pliego del mantenimiento de los parques infantiles, que se licitará por un importe de 400.000 euros.

"En el presupuesto de inversiones se incluye un millón más vía crédito bancario para vivienda", recuerda también la concejala, que une esta partida a las últimas aportaciones de 13,4 millones de euros para Procasa o de 1,7 millones para expropiaciones con cargo, ambas partidas, a las operaciones de crédito realizadas por el gobierno de Bruno García.