El Ayuntamiento de Cádiz pide una prórroga para las obras de los depósitos de tabaco

El problema en la transformación de los antiguos depósitos de tabaco se repite. La rehabilitación y adaptación a su nuevo uso de la denominada nave 1 no pudo hacerse a tiempo dentro del programa Edusi que aportaba el 80% de su financiación; y lo mismo va a ocurrir con la nave 2, sujeta en este caso al Plan Pirep del Gobierno estatal para la rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética que tiene unos plazos que el Ayuntamiento ya prevé que no va a poder cumplir. Por eso, el alcalde ha informado este martes, en la visita realizada a los depósitos dentro de esa ruta que se ha propuesto para estos primeros días del año por diez obras concretas con participación municipal, que el Ayuntamiento ya ha solicitado al Gobierno central una prórroga en la ejecución de este proyecto.

Han especificado el alcalde, Bruno García, y el concejal de Urbanismo y de Fondos Europeos, José Manuel Cossi, que la obra que se ejecuta en el segundo de los depósitos y en otro tercio de la nave perpendicular (la número 5) se centra "en todo lo que es la piel del edificio", con una inversión de 3,6 millones de euros. En la actualidad, las obras han alcanzado el 20% de ejecución, habiendo desaparecido por completo la cubierta de ambos depósitos (el 2 y la parte del 5 que afecta a este proyecto) y también el espacio entre los depósitos 2 y 3.

Sabedores, tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa que ejecuta los trabajos (Grulop 21), que no será posible terminar las obras en el mes de junio, ha avanzado el alcalde que se ha realizado ya esa solicitud de prórroga. "Y estamos en la expectativa, como otras muchas ciudades, de ver si tenemos algo de margen para poder cerrar el 100% de la actuación dentro del marco de esos fondos", ha trasladado García, asegurando que en caso contrario "lo que quedara fuera del marco tendríamos que asumirlo con financiación propia". Por el momento, de los 3,6 millones del proyecto, el plan Pirep con fondos Next Generation financia algo más de 2,7 millones de euros, aportando el Ayuntamiento alrededor de 800.000 euros.

Respecto a la posibilidad de que no sea concedida esa prórroga para culminar el proyecto, el alcalde ha deslizado el objetivo que se han planteado junto a la empresa de llegar al mes de junio con el 80 o el 85% de la obra culminada, reduciendo así el impacto negativo que en términos económicos pudiera tener que asumir el Ayuntamiento por este problema de calendario de una obra de 12 meses de duración que se inició a finales de este pasado verano y que además, como ha señalado Cossi, se ha desarrollado en unos meses de noviembre y diciembre marcados por la lluvia, que este enero sigue haciendo acto de presencia en la ciudad.

El alcalde, durante la visita de este martes a los antiguos depósitos de tabaco. / Miguel Gómez

Por delante queda todavía, por tanto, la 'construcción' de los nuevos tejados, cuyas vigas de hierro, en forma de triángulos que asientan en ambos laterales del edificio para dar luego la forma de tejado a dos aguas, se están construyendo en Dos Hermanas para colocar luego la nueva cubierta que utilizará materiales aislantes y protectores que se usan en las construcciones (una especie de chapa colaborante, similar a la que también se va a utilizar en las cubiertas del edificio de Valcárcel) y que, a su vez, serán revestidas con tejas de cerámica para que no pierda la impronta visual que siempre han tenido estos edificios de la zona de Loreto.

En una fase posterior, una vez culminen estas obras, llegará el equipamiento de este segundo depósito que, tal y como ha recordado el alcalde, se dedicará a uso cultural. "La ciudad está acostumbrada a hacer actividad cultural en la calle, siempre tiene esa vocación y además creemos que es lo que permite mayor participación; pero es verdad que nos faltaban equipamientos que podían tener un mayor volumen y que nos permita durante el invierno pues también tener espectáculos o formatos culturales a cubierto, que también es muy importante", ha explicado Bruno García, insistiendo en que lo que busca este proyecto en la nave 2 "es que sea un espacio polivalente". "No estamos diciendo que sea un aforo y una silla y un teatro, no estamos hablando de eso; lo que estamos hablando es de un espacio polivalente que te permita acotar, cerrar y que te permita hacer distintos espectáculos, incluso a veces espectáculos en varios momentos a la vez en distintas disciplinas y contextos".

Insistiendo sobre esta idea, ha precisado García que no se busca "un espacio que va a ir con sillas clavadas", ni un teatro, "porque eso lo tenemos en el Falla o en un espacio también polivalente como es el Palacio de Congresos". "Aquí hablamos de algo más funcional, algo que pueda dar también cabida a muchas disciplinas y que esté cubierto", ha seguido contando el alcalde.