¿Cuándo tendrá Cádiz el nuevo servicio de autobuses urbanos en marcha?

Después de más de una década con el contrato extinguido y el servicio prestándose en precario. Tras ocho años del anterior gobierno municipal en el que el único paso administrativo que se dio fue la aprobación de una estructura de costes que el actual gobierno ha invalidado, realizando una totalmente nueva. Y tras más de dos años en el gobierno, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento ya tiene todos los documentos que necesita para poner en marcha toda la maquinaria administrativa que deberá dar a la ciudad su primer contrato del servicio de transporte urbano de viajeros.

Ha anunciado el alcalde que el primer paso real en este proceso de concreción de unas nuevas reglas del juego para el servicio de autobuses llegará el próximo 18 de diciembre, día previsto para celebrar el Pleno ordinario del mes, en cuya sesión se someterá a aprobación la nueva estructura de costes. Esto devuelve el expediente al mes de mayo de 2022, cuando el anterior gobierno aprobó este documento del que hoy ha dicho el alcalde que estaba incompleto, que tenía datos inexactos y que, además, nunca fue elevado al órgano consultivo de la Junta de Andalucía.

Por eso, "lo que hemos hecho es una nueva estructura de costes más completa ya que contempla el beneficio industrial, los costes indirectos y los seguros de los vehículos", ha precisado el alcalde. Una estructura que será aprobada en fase inicial el próximo día 18, iniciando entonces el expediente un recorrido con plazos indeterminados.

Según ha precisado García, una vez se aprueba inicialmente la estructura de costes, se desarrollará un doble proceso en paralelo. Por un lado, se enviará el documento, junto a la memoria justificativa y los pliegos técnico y administrativo, al consejo consultivo de la Junta de Andalucía, que lo aprobará o señalará las correcciones que considere necesarias en esos cuatro documentos; mientras, por otro lado, se abrirá el plazo legal de alegaciones, que luego deberán ser contestadas (bien incorporando las modificaciones que procedan o denegando todas las que pudieran presentarse).

Cuando estos dos procesos concluyan, el recorrido administrativo seguirá con la convocatoria de un nuevo Pleno municipal en el que se aprobará de manera definitiva la estructura de costes. Y entonces podrá el Ayuntamiento contar con el expediente completo para convocar un tercer Pleno en el que se aprobará toda esa documentación para, a partir de ese momento, poner en marcha el proceso de licitación, que ya se avisa desde San Juan de Dios que será más largo de lo habitual teniendo en cuenta el objeto del contrato y las cantidades económicas que soporta.

Todo este procedimiento que se va a iniciar no permite hacer alguna estimación que tenga cierta base respecto a plazos y fechas. Pero sí ha asegurado el alcalde que el objetivo que se marca su equipo de gobierno es que el nuevo pliego se pueda adjudicar antes de que acabe el actual mandato (es decir, antes de mayo de 2027).

Lo que sí ha afirmado Bruno García es que este paso que ha dado el Ayuntamiento era "muy esperado", porque el servicio de autobuses urbanos "es de los grandes temas que tiene la ciudad", reconociendo sin tapujos que el servicio actual es "anticuado, poco sostenible y no es digno de la ciudad de Cádiz". "Con este nuevo pliego la ciudad tendrá un mejor servicio, con mejores autobuses y mucho más sostenible actualizando así un servicio que tenía 30 años de antigüedad", ha dicho el alcalde, que no ha querido dejar en el olvido que el problema de los autobuses "viene de años atrás", con un servicio en precario desde el año 2015 y con ocho años del gobierno anterior "en los que hicieron una estructura de costes y nada más".