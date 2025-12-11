Así será el futuro servicio de autobús urbano en Cádiz: líneas circulares en el centro y en extramuros, servicio nocturno, 60 autobuses nuevos y facilidades en los pagos

El futuro servicio de autobuses urbanos en Cádiz está, al fin, a un paso de empezar a ser realidad. Después de años de ideas, aspiraciones y avances en el imaginario de cómo quiere la ciudad que se desarrolle el transporte de viajeros, el alcalde, Bruno García, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento ya tiene redactados y preparados todos los documentos que necesita para poner en marcha.

En concreto, ha presentado -pero no enseñado- cuatro documentos. La estructura de costes, que se ha elaborado completamente nueva, la memoria justificativa y los pliegos técnico y administrativo del nuevo contrato, que saldrá por un período de 12 años en los que el Ayuntamiento tiene previsto pagar hasta 212 millones de euros (a razón de una media de 17,6 millones de euros al año).

El nuevo servicio diseñado por el Ayuntamiento contempla las mismas líneas que en la actualidad, con las excepciones de las líneas 2 y 3, que se unifican como una sola, y de la línea circular que operará por el casco histórico y que en las horas punta pasará con una frecuencia de 5 minutos. Esta cuestión de la frecuencia será una de las grandes mejoras que traiga el contrato, insistiendo el gobierno local que se reducirá la frecuencia en todas las líneas. Como ejemplo ha puesto el alcalde la línea 2, que actualmente tiene en determinadas horas del día una frecuencia de entre 10 y 15 minutos que pasará a ser entre 6 y 10 minutos.

También ha anunciado el alcalde otra línea circular por la zona de extramuros durante los meses de verano (del 15 de junio al 15 de septiembre). Y otra novedad anunciada este jueves ha sido la habilitación de un servicio nocturno los fines de semana y festivos en las líneas 1 y 5.

Conocido es ya el incremento de la flota de autobuses, de los 48 que hay actualmente a un total de 60, que tendrán que ser adquiridos por la empresa que resulte adjudicataria del servicio en un período máximo de cuatro años y que pasarán del motor diésel actual a híbridos. En paralelo a este aumento de vehículos, se producirá también un aumento de la plantilla, que quedará además dedicada en exclusiva al servicio de Cádiz, sin posibilidad de compatibilizar la actividad con otros contratos (como ocurre ahora con la empresa Tranvía, que destina a trabajadores tanto al servicio de Cádiz como al de San Fernando).

Otra de las novedades avanzadas por el alcalde se encuadran en facilitar el acceso de los usuarios a los autobuses. Para ello, por ejemplo, se habilitará el pago con tarjeta que hasta hora no es posible; se dispondrán también de máquinas de validación de tiques y bonobús en la zona central del autobús (facilitando, por ejemplo, la subida por las puertas traseras de los vehículos); se menciona la puesta en marcha de un bonobús digital; o la creación de una aplicación móvil que ofrecerá información en tiempo real sobre el servicio. Y es que uno de los objetivos que se marca el Ayuntamiento es que el nuevo contrato traiga consigo una considerable subida de usuarios en el bus urbano.

Para ello se ha mejorado también el tiempo de actividad de este transporte, que en la actualidad suma 165.000 horas de servicio al año que se convertirán con el nuevo contrato en 207.000, lo que supone casi un 25% de incremento, "mientras que el equipo de gobierno anterior planteaba una subida del 15%", ha especificado Bruno García.

Con todas estas mejoras en el servicio avanzadas por el alcalde, la única reducción que ha mencionado es la del beneficio industrial, que actualmente está fijado en el 15% pero que el pliego de condiciones ya elaborado reduce hasta el 6%.

Sin subidas de precio contempladas (por ahora)

En esta línea de positivismo, ha querido reseñar también el alcalde que "no habrá subida inmediata en el servicio". Es decir, que la tarifa del autobús se mantendrá intacta cuando se ponga en marcha el nuevo contrato y empiecen a operar las nuevas líneas y a llegar los nuevos autobuses.

Eso no significa que a lo largo de los 12 años que dure el contrato que ha diseñado el Ayuntamiento se vaya a modificar el precio. De hecho, el propio alcalde ha precisado que el pliego contempla dos posibles subidas a lo largo del contrato, que dependerán de diversos factores y del acuerdo que adopten empresa y Ayuntamiento.