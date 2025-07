El pliego de autobuses de Cádiz necesita una nueva estructura de coste

La estructura de costes del servicio de transporte urbano de Cádiz tendrá que elaborarse de nuevo. El debate en el Pleno municipal de este jueves sobre una propuesta del PSOE acerca de la licitación del pliego del servicio, que por cierto fue aprobada por unanimidad, ha revelado que la estructura de coste realizada por el anterior equipo de gobierno ya no sirve porque no se elevó en su día, en el año 2022, a la Junta de Andalucía. Así las cosas, Intervención ha aconsejado al equipo de gobierno que se debe elaborar e nuevo, según ha señalado el concejal de Movilidad Urbana, José Manuel Verdulla.

El concejal popular ha explicado que el pliego de este servicio de transporte es "muy complejo" y que precisa de la elaboración de cuatro documentos que "no estaban hechos" por la anterior corporación municipal. Todos, menos uno, la ya citada estructura de coste que, sin embargo, según ha explicado Verdulla, se elaboró "sobre datos falsos" por el equipo de gobierno dl alcalde José María González.

Una estructura de costes que, además, no se elevó en su día como es preceptivo a la Junta de Andalucía: "No se ha podido utilizar esta estructura de coste porque en 2022 no se llevó a la Junta, e Intervención nos ha recomendado que hay que hacer un documento nuevo", ha señalado Verdulla. El edil también ha explicado que la nueva estructura de costes que se está elaborando actualmente habrá que "ajustarla" para incorporar el coste de las medidas aprobadas tras la firma del nuevo convenio colectivo de los trabajadores.

Los otros tres documentos necesarios para completar este ansiado y necesario pliego son la memoria justificativa, el pliego de condiciones técnicas del servicio y el pliego de necesidades administrativas. Verdulla ha asegurado que cuando se acabe la estructura de costes, se enviará a la Junta con los otros tres documentos para agilizar el procedimiento. "Estamos al 90%-95% del procedimiento", ha explicado el concejal sin ofrecer ninguna fecha concreta. Del debate y la probación de la propuesta socialista se deduce, eso sí, que la intención es que el pliego esté antes de final de año.