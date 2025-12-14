La mayor corrupción jamás conocida

EL presidente no se inmuta. Ya no dice que los medios de comunicación de la ultraderecha han emprendido una campaña insidiosa contra el Gobierno y contra el partido, pero actúa como si las noticias sobre la corrupción, diarias, no le parecieran motivo suficiente para escandalizarse, y aún menos motivo para dimitir o para convocar elecciones. Sigue empeñado en cumplir la legislatura. Se le ve menos afectado por la corrupción que por los casos de acoso sexual que surgen cada día, lo que tiene mucho que ver con su compromiso sincero con el feminismo y la defensa de la igualdad y los derechos de la mujer. Respecto a la corrupción, transmite la idea de que en política, sobre todo en el Gobierno, es imposible controlar a tantas personas que ejercen el poder desde esferas muy distintas. Sólo reaccionaría si la corrupción afectara de algún modo a su mujer. Le preocupa que el rescate de Air Europa ponga en cuestión su comportamiento al escribir la polémica nota en la que expresaba su interés en que el Gobierno comprendiera la necesidad de acudir al rescate de Air Europa. Al presidente le tiene en vilo que se vincule a Begoña con ese rescate por su relación de amistad con Javier Hidalgo. Si eso ocurriera, la reacción de Pedro Sánchez sería imprevisible.

Es el escenario que resulta tras hablar con distintas personas que conocen bien al presidente del Gobierno, que siguen confiando en él y piensan que no estaba al tanto de las actuaciones de algunos de sus colaboradores más directos a los que, por propia decisión, llevó a los cargos más relevantes del Gobierno y del partido.

Existe coincidencia en que le ha afectado especialmente todo lo relacionado con el comportamiento de José Luis Ábalos, que tuvo un papel clave en su trayectoria política, en su triunfo en las primarias contra Susana Díaz y en convertirse en presidente del Gobierno. Siente por él un sentimiento real y sincero de agradecimiento y de amistad, y le duele su situación actual. Nadie se atreve a negar taxativamente que Pedro Sánchez estuviera al tanto de la vida personal de su ex brazo derecho en el partido y en el Gobierno, su relación con prostitutas y cómo les facilitaba puestos de trabajo, pero sobre todo salarios, en diferentes empresas públicas. Sin embargo, sí creen que el presidente desconocía los presuntos casos de corrupción que la Justicia adjudica a Ábalos, y que de momento le han llevado a cumplir prisión preventiva en Soto del Real a la espera de comparecer ante un tribunal.

Así empezó todo

Desde que se conocieron los primeros casos de corrupción, los investigadores advirtieron que el caso más relevante con mucha diferencia sobre los restantes era el de hidrocarburos. La compra de voluntades para obtener licencias que permitían operar en la distribución y comercialización de carburantes. El nombre más significativo fue el de Víctor Aldama, que con su socio Claudio Rivas logró hacerse con importantes contactos en el Gobierno. También desde el principio se contó que esa trama de hidrocarburos manejaba operaciones de centenares de millones de euros, lo que justificaba la asombrosa “generosidad” con la que repartía fajos de billetes, uso de chalés de lujo e incluso viviendas en el entorno de José Luis Ábalos.

Otros nombres clave fueron las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Mientras podía ser justificable el rescate de la primera por 475 millones de euros, pues era la segunda aerolínea española después de Iberia y sufrió gravemente las consecuencias de la pandemia, la polémica la provocó la intervención de Begoña Gómez, con estrecha relación personal con el entonces CEO Javier Hidalgo, que aceleró la concesión.

Más grave fue el caso de la venezolana Plus Ultra, cuyos directivos eran muy cercanos al ex presidente Zapatero. Logró del Gobierno español 53 millones de euros por razones “estratégicas”, cuando en el momento del rescate estaba en pérdidas y apenas mantenía actividad, y disponía de un solo avión en propiedad.

La trama de corrupción es tan amplia que afecta a centenares de empresas de diferentes sectores. Lo que empezó siendo noticia por las irregularidades, comisiones y decisiones inexplicables que olían a corrupción , desde la compra de mascarillas hasta las mencionadas líneas aéreas, y concesiones en obra pública, se fue extendiendo hasta alcanzar cifras que obligaron a que la UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, tuviera que ampliar sus efectivos para ocuparse de los casos que les correspondían como Policía judicial. Casos tan diversos que afectaban a los ministerios de Economía, Hacienda, Interior, Sanidad y los ya mencionados de Transportes, Industria y Transición Ecológica, en algunos casos con la complicidad de miembros de sus equipos de dirección. Las propias Nadia Calviño y Teresa Ribera, hoy altos cargos en Bruselas, se encuentran en el foco de atención por posible vinculación de personas de sus antiguos equipos con los casos de corrupción que hoy están siendo investigados.

El ex presidente Zapatero

Entre los asuntos que provocan mayor escándalo son los que tienen como protagonista al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero desde que los dos formaban parte del Gobierno andaluz; Víctor Aldama por la envergadura de la trama hidrocarburos y las comisiones que repartía en Transportes durante la etapa de Ábalos, y las peripecias de Leire Díaz, la fontanera, que se hacía pasar por periodista de investigación y, según ella, cumplía las instrucciones de Santos Cerdán. Entre otros encargos, se le pidió que buscara información sobre los máximos responsables de la UCO para encontrar motivos que justificaran su expulsión o traslado y no siguieran investigando.

La red de empresas y nombres es intrincada y exhaustiva, con interconexiones que complican y alargan el trabajo de investigación.

Uno de los nombres que no se menciona excesivamente pero es fundamental en algunas de las operaciones bajo sospecha es el de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y colaborador importante de Pedro Sánchez en sus negociaciones con Puigdemont.

Zapatero es un hombre muy cercano a Nicolás Maduro y a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, con más poder en Venezuela que el propio Maduro. Desde hace años se publican informaciones, en Venezuela y en España, que vinculan a Zapatero con negocios poco claros en Venezuela. Los rumores –en algunos casos más que rumores– aseguran que ha recibido importantes cantidades de dinero de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, y el regalo de una pequeña mina de oro en el sur del país, por su colaboración con el Gobierno venezolano en operaciones internacionales.

Estados Unidos le está investigando desde hace tiempo, más aún desde que el ex responsable de los servicios de inteligencia chavista, el llamado Pollo Carvajal, ha dado por cierto que efectivamente es propietario de una mina de oro. Si Zapatero viaja a Estados Unidos se expone a ser llevado a declarar para que explique qué tipo de vínculos mantiene con el régimen de Maduro.

Aunque Pedro Sánchez reitera que no tiene la menor intención de acortar la legislatura, el desánimo es evidente en el partido y el Gobierno, y se reflejó el pasado jueves, día último de actividad parlamentaria hasta el mes de febrero. Los diputados socialistas trataban de llegar a la puerta de salida sin responder a los periodistas y algún ministro, como Bolaños, respondían con un tema absolutamente ajeno al que le preguntaban.

Ya no vale defenderse con ataques a medios de comunicación y a jueces. El digital The Objetive, que hace cuatro años empezó a denunciar la corrupción en el ministerio de Ábalos y su inapropiada vida personal, fue vilipendiado por miembros del Gobierno y medios de comunicación afines y discriminado de convocatorias. El viernes incorporaba nuevos nombres en la larga lista de presuntos corruptos, avanzando que la historia de la corrupción tiene todavía más capítulos.