El alcalde de Cádiz sí reconoce los problemas con los autobuses urbanos: "Tenemos que buscar una solución"

Cádiz tiene un problema con los autobuses urbanos que circulan a diario en la ciudad, y que debido a su excesiva antigüedad no prestan servicio adecuadamente. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha reconocido este jueves que la situación que se viene generando y que se ha acentuado estos días de tan altas temperaturas en los que muchos vehículos circulan sin aire acondicionado y se repiten de manera constante las averías que impiden seguir los trayectos. "No me parece aceptable la situación", ha dicho el alcalde sin titubeos.

Tras reconocer, por tanto, el problema, ha avanzado García que se están manteniendo reuniones con la empresa concesionaria del servicio (Tranvía) para analizar los hechos y plantear posibles opciones. "Tenemos que buscar una solución. Vamos a buscar fórmulas para mejorar", ha trasladado el alcalde.

De este modo, García se sitúa en sintonía con lo que este miércoles planteaba el PSOE gaditano, que reclamaba la creación de un gabinete de crisis que analizara la búsqueda de "soluciones de emergencia" que sirvan para reducir el problema con los autobuses. Apuntaba el portavoz socialista, Óscar Torres, a la posibilidad de incorporar nuevos vehículos al servicio de manera inmediata, sin tener que esperar al largo proceso de licitación del nuevo contrato al que antes hay que sumar la culminación de la nueva estructura de costes y de los pliegos y a la que luego, una vez adjudicado el contrato, hay que sumar también el tiempo que tarde el abastecimiento de esos nuevos vehículos que se adquieran.

Respecto a esto último ha introducido el alcalde una clave importante: los nuevos autobuses no llegarán todos de golpe, ya que el objetivo que marcará el pliego es una incorporación gradual, de una serie de vehículos nuevos cada año de contrato hasta el total de 60 autobuses que se ha marcado el Ayuntamiento. "Y los problemas se dan ya", ha afirmado de forma contundente el alcalde, deslizando nuevamente ese interés por buscar soluciones "en el corto plazo", antes de que llegue la solución "en el medio y largo plazo" que es la entrada en vigor del nuevo contrato.

A la espera, pues, de que avancen esas reuniones con la empresa y de que en los próximos días se puedan anunciar las novedades que puedan darse respecto al servicio de autobuses, sí ha querido recordar Bruno García que en la actualidad "estamos recogiendo el fruto de una dejadez de ocho años sin pliego", en referencia al período del equipo de gobierno anterior, con José María González Kichi al frente, en el que apenas hubo avances respecto a este servicio.

De hecho, el único avance que hubo, la aprobación de la estructura de costes como primer paso para elaborar los pliegos de ese contrato que se quiere sacar a concurso público, ha quedado en agua de borrajas tras la reciente confirmación por parte del PP de que aprobará una nueva estructura de costes, que ha sido modificada "para llegar a más barrios y con más frecuencia", ha señalado García.

"Se hablaba mucho del servicio de transporte urbano, pero ahora es cuando va a estar. Como ha pasado también con el Portillo o con tantas otras cosas", ha lanzado el alcalde para reforzar el trabajo que se viene haciendo respecto a unos pliegos que, según ha dejado entrever, apenas estaban redactados en las oficinas municipales a su llegada en junio de 2023.