Siguen los problemas en los autobuses urbanos de Cádiz

Los problemas en el servicio de transporte urbano de Cádiz se van repitiendo uno detrás del otro. En los últimos días están siendo constantes las denuncias por averías y deficiencias en los autobuses urbanos, que en algunos casos quedan detenidos en plena circulación sin posibilidad de seguir su trayecto y obligando a ser trasladado por una grúa al tiempo que los usuarios tienen que hacer transbordo en otro autobús.

En la mañana de este martes han sido dos los episodios denunciados por ciudadanos que han provocado problemas entre los usuarios del transporte público así como consecuencias en el tráfico rodado de la ciudad y que siguen poniendo en entredicho las condiciones actuales de un servicio que acumula más de una década en precario a la espera de la tramitación del nuevo contrato que sigue eternizándose en los despachos del Ayuntamiento.

Al mediodía de este martes una usuaria de la Línea 1 ha sufrido un desvanecimiento en el interior de un autobús que iría repleto de personas y que carecía de aire acondicionado. Según otros usuarios, el vehículo salió de la Plaza de España ya con bastantes usuarios dentro, obligando en la parada del Río Saja a permitir el acceso de personas por la puerta trasera. En esas circunstancias ha sido cuando una usuaria se ha desmayado, necesitando una atención inicial de algunos de los ocupantes del autobús mientras se esperaba la asistencia sanitaria de una ambulancia.

Esto ha provocado que en la parada de delante del edificio de Sindicatos el autobús quedara detenido, optando los numerosos ocupantes por esperar al siguiente o bien completar el trayecto previsto a pie.

"Ayer lo denunciábamos por enésima vez. Esperemos que la señora se haya recuperado y todo quede en un susto", trasladaba el portavoz del PSOE, Óscar Torres, en redes sociales tras tener conocimiento de lo ocurrido. Y es que el portavoz socialista ya levantó la voz este fin de semana, denunciando una nueva avería y advirtiendo, precisamente, de la circulación de varios autobuses sin aire acondicionado en días de tan altas temperaturas como los que está teniendo la ciudad.

Minutos después de este incidente, otro autobús ha quedado averiado en el Campo del Sur mientras circulaba en sentido extramuros, ocasionando una considerable retención de tráfico en una hora que se considera punta en la movilidad de la ciudad.

Tráfico bloqueado en el Campo del Sur este martes por la avería de un autobús urbano.

Todo ello tras haber soportado la ciudad, especialmente los usuarios de este medio de transporte, una huelga que duró 19 días en pleno mes de julio, con los problemas ocasionados tanto en el tráfico de la ciudad como en el uso de los autobuses con un servicio que se prestó al 50%.